Qué partidos le esperan al Betis de Pellegrini hasta el siguiente parón internacional

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini concluirá este viernes por la mañana la primera semana de entrenamientos del parón internacional con tres sesiones en las que ya ha podido ir comprobando el estado en el que se encuentran Marc Bartra, Diego Llorente y Nelson Deossa, los tres jugadores lesionados además de Isco Alarcón que ya tocan balón y entrenan junto a sus compañeros.

El próximo lunes en un ejercicio vespertino a puerta cerrada los verdiblancos volverán a la acción para comenzar a preparar los siete partidos que tendrán hasta la llegada de una nueva ventana de selecciones, la que será la tercera de la temporada y última de 2025.

Pellegrini contará con todos sus jugadores salvo con Isco Alarcón

La presente fecha de selecciones trae buenas noticias para el Betis y para Pellegrini, que ve cómo va recuperando cada vez a más efectivos y que a la vuelta del parón internacional sólo Isco Alarcón debería ser la única baja del conjunto verdiblanco.

Diego Llorente y Marc Bartra, que volvieron junto a Nelson Deossa a la dinámica grupal el pasado miércoles, comienzan a realizar partes de los entrenamientos e irán aumentando de forma gradual su presencia en los mismos, mientras que el de Marmato ya está integrado con normalidad al resto de sus compañeros. Fue el segundo fichaje más caro del mercado de fichajes, un jugador muy del gusto del técnico, y está llamado a ser uno de los importantes en la medular.

Dicha zona del medio del Betis cuenta con cinco jugadores como las bandas al figurar entre ellos Sofyan Amrabat y Ez Abde, los dos jugadores que se marcharán como Bakambu a la Copa de África a finales de diciembre.

El mediocentro internacional por Marruecos está concentrado con la selección pero es baja para estos partidos, debiendo estar recuperado para el duelo en La Cerámica.

Pablo García, en cuartos ya del Mundial Sub-20 con España, podría jugar el último partido en Chile si el combinado español llega a la final el 20 de octubre en Santiago, perdiéndose el encuentro del Villarreal y probablemente el del Genk.

Los jugadores del Betis celebran su victoria frente al Espanyol, tras el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium. / Enric Fontcuberta / EFE

Siete partidos entre Liga, Europa y el estreno en Copa del Rey

Vendrá cargado el calendario más inminente del Real Betis Balompié con hasta siete encuentros de tres competiciones cuyo pistoletazo de salida será uno de los duelos de la temporada. El conjunto de Pellegrini visitará el sábado 18 al Villarreal a las 18:30 en un partido marcado en el calendario cuyo resultado puede ser importante en la batalla final por la Champions League, el objetivo en LaLiga de los verdiblancos como varios de los jugadores han ido reconociendo estas semanas.

Tras esa difícil y trascendental salida a La Cerámica, el Betis tendrá su tercer encuentro de la liguilla de Europa League desplazándose hasta Bélgica para jugar contra el KRC Genk el jueves 23 a las 18:45 después de vencer también a domicilio al Ludogorets en Razgrad y de empatar en el inicio de la competición en La Cartuja ante el Nottingham Forest.

Cuatro días más tarde recibirán en casa los verdiblancos al Atlético de Madrid a las 21:00 en otro encuentro duro por los puestos de arriba aunque los colchoneros están llamados por presupuesto y plantilla a ser terceros.

Sin tregua en estas tres intensas semanas de fútbol, el Betis se estrenará en la Copa del Rey contra el Atlético Palma del Río en el Estadio Sergio León de la localidad cordobesa. El partido no tiene hora ni día y podría jugarse miércoles en el turno de noche o el jueves dado que el domingo anterior jugará de noche ante el Atlético en La Cartuja.

Liga, Europa, Liga, Copa y de nuevo Liga. El Mallorca será el siguiente en visitar a los de Pellegrini también en otro choque nocturno a las 21:00 horas, mismo horario en el que vendrá a Sevilla el Olympique de Lyon antes de cerrar este ciclo de encuentros consecutivos en Mestalla contra el Valencia el día 9 de noviembre.

Cuatro partidos de Liga, dos de Europa League y uno de Copa del Rey pondrán a prueba el fondo de armario de la plantilla del Betis de Manuel Pellegrini, que marcha actualmente cuarto en la clasificación con 15 puntos y a uno sólo del Villarreal, uno de sus rivales por la Champions y el primero al que se medirá cuando regrese el fútbol el próximo 18 de octubre en La Cerámica.