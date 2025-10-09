Fornals mira a la Champions: "Es a lo que aspiramos y el equipo que se ha conformado es para intentarlo"

"Me gusta ganar y si no puedo ganar, que me ganen porque han sido mejores, pero no porque yo no he dado todo. La forma en la que he entendido todo en el deporte y la vida es así. No siempre se puede ganar, pero hay que dejarlo todo para conseguirlo. Esperemos que el mejor Pablo Fornals esté por llegar y que sea aquí en el Betis", declara Pablo Fornals Malla, centrocampista del Real Betis Balompié, a los medios oficiales del club en una entrevista en la que demuestra la competitividad que lleva dentro, cómo se faja en cada acción dentro del campo y cómo reconoce que si pierde que sea por virtud del rival y no por falta de entrega suya.

Candidato a jugador del mes de septiembre en LaLiga con dos goles y dos asistencias en estas primeras ocho jornadas del campeonato, el castellonense atraviesa un gran momento "tanto física como mentalmente".

Fornals: "Todo mi entorno está alineado para que todo fluya"

"Mi cuerpo me está respetando, hago mucho para que me respete. Me encuentro bien. Todo mi entorno está alineado para que todo fluya. También llevamos mucho tiempo jugando juntos, nos conocemos. Yo por ejemplo sé lo que Abde va a hacer, con Antony igual, el Cucho... Me está tocando a mí tener ese primer plano, aunque Abde está espectacular, los defensas cada vez están mejor, Pau nos hizo ganar dos puntos... Contento porque me toca a mí, pero todo el equipo me está ayudando también. Yo intento que este buen momento se alargue todo lo posible".

Fornals habla sobre Manuel Pellegrini "Ahora que está tan en el aire y lo atosigan los medios con sus cosas, a mí me ha hecho vivir dos de las mejores experiencias de mi vida. Me ha llevado a Inglaterra, he sido muy feliz. Me dio minutos desde el primer momento para luego consolidarme. Y luego aceptó que viniera al Betis".

El cuarto puesto que da acceso a Champions, objetivo del Betis

"Creo que es a lo que aspiramos y lo que debe intentar el equipo que se ha hecho. Intentar competir como compite cada partido y estar lo más arriba posible. Es verdad que en LaLiga hay equipos muy buenos, los que han venido de abajo lo están haciendo muy bien como el Elche. Creo que hemos empezado de menos a más y ahora estamos en un buen momento. Si corremos todos y defendemos todos es difícil que nos hagan daño y nos ganen los partidos porque luego arriba tenemos gente muy buena. Hasta el final de mercado no llegaron todos los jugadores, no tenemos a nuestro estandarte, tendremos durante el año bajas seguramente, pero creo que es una plantilla muy competente y se está viendo que con rotaciones igualmente el equipo compite cada partido".

Fornals incide en la complejidad de jugar en Europa

"El año pasado en la Conference parecía que sólo había tres equipos. Hemos dado un paso más. Una competición más importante. Si juegas una competición superior te enfrentas a equipos superiores. Lo vimos contra el Nottingham, el Lyon viene dentro de poco... No es poco y si queremos estar ahí hay que ir dentro o fuera, como el otro día en Ludogorets, sacar los tres puntos y lograr la clasificación".

Abdessamad Ezzalzouli celebra su gol contra el Espanyol durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports entre le Espanyol y el Betis, este domingo en el RCDE Stadium en Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

La victoria en Cornellà, "un drama de Hitchcock"

"Fue un drama de Hitchcock, sobre todo los últimos minutos. No me hubiera gustado a mí ser el árbitro, pero al final el partido cayó de nuestro de lado. Fue una victoria agónica, salimos con orgullo del estadio".

Con ilusión de recibir la llamada de Luis de la Fuente

"La ilusión siempre está. Desde que estoy en el Betis no he estado nunca como al nivel de ahora. Si no voy a la selección, pero sigo jugando así como ahora, hasta el final de temporada, seguro que me pasan cosas buenas".