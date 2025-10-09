Isco: "Estoy agradecido al Betis por haber confiado en mí en un momento que no lo estaba pasando bien"

El capitán del Real Betis Balompié, Francisco Román Alarcón Suárez, 'Isco', ha sido premiado en la categoría Deportes en los Importantes de El Correo de Andalucía en una gala que se ha celebrado en la Fundación Cajasol y en la que el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, agradeció a los presentes y dejó claro que "se han superado las incertidumbres del principio y hoy podemos decir que El Correo ha vuelto".

Acompañado del CEO de la entidad verdiblanca, Ramón Alarcón, y del director deportivo, Manu Fajardo, llegó el mediapunta de Arroyo de la Miel, que posó en el photocall antes de acceder a la gala en el que fue galardonado y en la que habló sobre las cosas importantes de la vida y la capacidad y la manera de afrontar las adversidades que tiene una persona en esos momentos.

Isco Alarcón recibe el Premio Importantes Deporte de la mano de Ahinoa Moll, directora editorial y adjunta a la presidencia, y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla. / M. Quesada

Javier Moll resalta la importancia del nacimiento de los premios Importantes de El Correo de Andalucía "Cuando un periódico regional de tanto arraigo se lanza a la aventura de premiar a los mejores, lo que persigue es que los ciudadanos descubran su propio caudal de talento y encuentren los ejemplos más inspiradores de entrega, compromiso, superación y valores".

"La vida es impredecible, no elegimos cuándo llega un momento malo, pero podemos controlar cómo afrontarlos"

Una entrada de David Larrubia en La Rosaleda en el último encuentro de la pretemporada provocó que Isco Alarcón cayera lesionado. Sufrió una fractura no desplazada en el tercio medio de su peroné izquierdo no relacionada con la fractura de peroné por la que el costasoleño ya fue operado en 2024.

Desde aquel 9 de agosto han pasado justamente dos meses y el capitán del Betis aún sigue con su recuperación, con los plazos marcados para volver en el próximo mes de noviembre. Como decía Diego Llorente "más que rápido lo que importa es que se reincorpore bien".

Sobre esas partes buenas que tienen incluso los procesos malos fue preguntado Isco por Julio Muñoz Gijón, presentador de la gala y colaborador de El Correo de Andalucía, respondiendo el malagueño que "la vida es un poco impredecible", dejando claro que "no elegimos cuándo te llega un golpe o un momento malo", y recalcando que lo que "sí podemos controlar es la manera de afrontar esos momentos".

El mediapunta verdiblanco comentó que esas situaciones le ha tocado "más veces de las que me gustaría" y que "intento hacerlo con una sonrisa y con positivismo". "Al final no puedo hacer ahora mismo lo que más me gusta y es algo que utilizo para volver más fuerte", reconoció Isco: "Gracias por el premio y por todo".

La importancia de encajar en un club

En el Real Betis Balompié ha encontrado su sitio Isco Alarcón, algo "que es clave" como explica, ya que "normalmente desarrollamos mejor nuestro trabajo en un sitio donde te valoran, donde te quieren, donde te apoyan, donde te dan confianza".

Por último, el de Arroyo de la Miel volvió a reiterar su agradecimiento a la entidad de las trece barras y a que el camino de ambos hayan confluido: "Y bueno, en el Betis he encontrado mi casa desde el primer minuto y lo he dicho muchas veces, superagradecido de haber confiado en mí justo en uno de esos momentos donde no lo estaba pasando bien. Y bueno, gracias porque el Betis y yo se hayan juntado en la vida".