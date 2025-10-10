Isco deja las muletas y avanza en su recuperación con el Betis

El parón internacional ha traído una gran noticia para el Real Betis. Isco Alarcón ha dado un paso clave en su recuperación de la fractura de peroné sufrida el pasado mes de agosto. El jugador de Arroyo de la Miel ha soltado las muletas y ha pisado el césped en la ciudad deportiva Luis del Sol.

La imagen se ha podido ver a través de las redes sociales del club verdiblanco que han compartido una fotografía del malagueño, sonriente y descalzo sobre el césped. “¡Fuera muletas! ¡Vamos a por la siguiente fase, Isco!”, publicó la entidad.

Una lesión que sufrió en pretemporada

El centrocampista, de 33 años, sufrió la lesión el 4 de agosto, apenas un año después de una fractura similar que lo apartó de los terrenos de juego en mayo de 2024. Por ahora, el Betis no ha puesto fecha a su regreso, aunque la intención del jugador es estar presente en el derbi contra el Sevilla FC a finales de noviembre, cuando se cumplan los tres meses de recuperación.

En paralelo a su proceso de rehabilitación, Isco recogió esta misma semana el Premio Importantes en la categoría de Deportes en la gala organizada por El Correo de Andalucía en la Fundación Cajasol. El capitán verdiblanco, acompañado por Ramón Alarcón y Manu Fajardo, agradeció el galardón y reflexionó sobre la capacidad de afrontar los momentos difíciles: “La vida es impredecible, no elegimos cuándo te llega un golpe, pero sí podemos controlar la manera de afrontarlo. Intento hacerlo con una sonrisa y con positivismo”, concluyó el jugador.