Real Betis
Perros de rescate en el Villamarín: los Bomberos de Sevilla entrenan en el estadio del Betis
El Real Betis Balompié ha facilitado sus instalaciones como escenario de entrenamiento para la Unidad Canina, especializada en la localización de personas en catástrofes naturales
Durante la última semana, aprovechando las labores de demolición de la grada de Preferencia, los Bomberos de Sevilla han podido preparar varios entrenamientos con su Unidad Canina en condiciones similares a las que se producen en desastres naturales como terremotos. Estos ejercicios son fundamentales para preparar a los perros en la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.
La misma Unidad Canina ya participó en las labores de rescate en el terremoto ocurrido en Turquía en 2023, donde trabajaron en la localización de supervivientes. Ahora, con la colaboración del Real Betis, han podido seguir perfeccionando su trabajo en un entorno real y de gran utilidad para su formación.
