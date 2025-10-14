Antony: "Pellegrini me ha proporcionado seguridad en mí mismo y ha sabido escucharme"

Uno de los motivos y de los retos que logró Antony conseguir la temporada pasada cedido en el Real Betis Balompié fue volver con la selección de Brasil, que desde que llegó Carlo Ancelotti ha mirado de nuevo al extremo zurdo de Osasco.

Por el momentor, fruto también de un verano atípico en el que no ha jugado y que debido a ello, ahora en el Betis pero como jugador en propiedad, no ha conseguido todavía ofrecer ese alto nivel del final de la campaña anterior.

Como ha reconocido en una entrevista en la web de la FIFA, Antony reconoce que "sabía lo mucho que podía hacer y cuánto había luchado para llegar hasta aquí. Pasé momentos difíciles, pero el hecho de jugar en un Mundial (2022) dejó claro que se valoraba mi trabajo —comenta—. Regresé al Betis no solo para demostrárselo al mundo, sino para reencontrarme con mi mejor versión. Eso precisamente conseguí aquí: recuperé la confianza, el placer de jugar al fútbol y el cariño de la afición".

El Mundial 2026, un sueño para Antony

"El Mundial de 2026 es un sueño y uno de los principales objetivos de mi carrera. Sé que todo depende de mi rendimiento en el Betis y que debo llegar a lo más alto aquí para que me concedan de nuevo la oportunidad. Recibir la convocatoria hace poco fue muy especial, pero sé que ahora puedo hacer mucho más. Trabajaré todos los días para ayudar a Brasil. Cada Mundial significa algo distinto —destaca—. En 2022 cumplí un sueño de infancia y, por ser la primera vez, tuvo una importancia muy especial. Sin embargo, el Mundial de 2026 se convertiría en la confirmación de mi fuerza, de mi fe y de mi tenacidad ante todo lo que he vivido".

Respecto a la cita mundialista, concluye Antony que anotar en el Mundial y ayudar a que Brasil gane su sexta estrella "sería la culminación de todo, sin duda alguna. Es el sueño de todo jugador. Ayudar a Brasil a conquistar el sexto título del mundo sería una hazaña eterna, que quedaría grabada para siempre en mi vida y en la historia del fútbol brasileño. Este sueño me lleva a trabajar cada día más".

Pellegrini

"Ha sido muy importante. Me ha apoyado desde el primer momento, me ha proporcionado seguridad en mí mismo y ha sabido escucharme. Es un entrenador de gran experiencia y sabe tratar al ser humano que hay dentro del jugador. Conversar diariamente con él me ha ayudado a encontrar el equilibrio y a creer de nuevo en mis posibilidades".

Antony dos Santos, jugador del Real Betis Balompié, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / Jorge Jiménez / ECA

Antony atraviesa el mejor momento de su vida

"El nuevo Antony aprende de las dificultades, confía en su trabajo y quiere jugar con alegría. Ahora puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida, en el lugar que he elegido para vivir con mi mujer y mis hijos. Sevilla nos acogió con los brazos abiertos y me ha dado la tranquilidad que transmito en mi fútbol: me siento más maduro, consciente de mis responsabilidades y feliz en cada entrenamiento y en cada partido".

"Desde mi primera estancia aquí, he sentido una conexión real y sincera con el club y con la ciudad. Todo fue muy transparente, y me empapé de la cultura, las costumbres y la vida cotidiana de Sevilla. Aquí me recibieron con los brazos abiertos. La confianza que recibí del Betis y su afición ha sido esenciales para recuperar mi juego. Ahora, esta vinculación forma parte de mi identidad".