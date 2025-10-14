Natan: "Creo en el trabajo, desde hace un año y medio tengo un preparador físico y entreno todos los días en casa"

Natan de Souza se ha afianzado en el once de Manuel Pellegrini en el Real Betis Balompié y es un fijo en la defensa. Por circunstancias y lesiones, el de Itapecerica da Serra ha tenido que jugar en el perfil diestro de la zaga.

Ahora, conversando en la Cadena SER, el brasileño repasa el cambio que ha dado en el apartado físico desde hace un año y medio y las opciones del Betis y de él mismo de ir citado con Brasil para el Mundial de 2026.

Natan destaca el trabajo diario

"No creo en la suerte, creo en el trabajo. Antes no tenía un preparador individual y sólo entrenaba con mi club. No hacía nada en casa. Creo en el trabajo y desde hace un año y medio tengo un preparador físico y entreno todos los días en casa. Hago ejercicios de movilidad y de fuerza aparte. El no tener lesiones creo que es por trabajo, no por suerte, también tengo una genética buena. Yo trabajo y a partir de ahí vienen los resultados. Para mí está siendo importante, siento una evolución. Estoy jugando partidos y después de ello me siento bien físicamente. Me ayuda bastante".

Champions League y llamada de Brasil

Situado cuarto en la tabla, el Betis, que visita al Villarreal este fin de semana, tiene a la Champions League como un sueño y cada vez más un objetivo: "“No sé si tenemos mejor plantilla, pero sí estamos mejor preparados de cabeza y convencidos de que podemos llegar a la Champions. Sabemos que va a ser duro, pero vamos a pelear para clasificarnos. Todos vamos de la mano en esta idea, queremos esa plaza de Champions".

Además de lo que consiga como verdiblanco, Natan mira al Mundial 2026: "Estaba en la prelista, estoy trabajando para ello. Es mi sueño vestir la camiseta de Brasil. Tengo que hacerlo bien en el Betis para que me llegue la llamada. Creo que Ancelotti está mirando a todos los jugadores. Queda un año para el Mundial, yo estaré trabajando y ojalá pueda tener esta oportunidad algún día. Todos los jugadores sueñan con jugar un Mundial y más con Brasil".

Natan durante el partido entre Ludogorets y Betis correspondiente a la jornada 2 de la liguilla de Europa League en Razgrad, Bulgaria. / Real Betis

Natan, contento en el Betis y en Sevilla

Una de las similitudes que encuentra el central del Real Betis Balompié entre Sevilla Osasco es "el cariño que recibimos. En Brasil somos personas de mucho carisma, de abrazar al compañero, de hablar con la persona. Aquí en Sevilla yo me siento en casa. Mi familia ha venido aquí hace un mes y quedaron contentos. Creo que Sevilla para nosotros es muy similar a Brasil. Estamos muy contentos por el cariño del aficionado. El Betis es una familia. En el vestuario todos nos hablamos, todos conversamos, salimos fuera, salimos a cenar, a conversar… creo que este ambiente familiar nos deja más próximos de Brasil".

Antony

Por último, Natan habló sobre Antony, al que ve en el Betis "muy contento". "Yo hablé con él cuando estaba de vacaciones. Quería venir de cualquier modo y ahora está aquí. Está disfrutando, está contento, creo que la familia y sus hijos están contentos de estar aquí. Cuando está contento fuera del campo las cosas fluyen en campo. Él no ha hecho la pretemporada. Físicamente, aún no está en su nivel máximo pero está ayudando. Va a empezar a hacer más goles, más asistencias y va a ayudarnos".