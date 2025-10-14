Pellegrini recupera a Amrabat a cinco días del Villarreal-Betis

El Real Betis Balompié ha regresado este martes a los entrenamientos tras un largo fin de semana en la que los jugadores han tenido días de descanso con motivo del segundo parón internacional de la temporada, que ha hecho que Manuel Pellegrini haya tenido hasta a nueve jugadores con sus selecciones.

Uno de los que viajó con Marruecos fue Sofyan Amrabat, que se desplazó este pasado lunes 6 de octubre con su combinado para someterse a pruebas médicas con la selección nacional tras sufrir una lesión miofascial en el recto femoral derecho producto de un golpe recibido el pasado jueves en el partido del Real Betis frente al Ludogorets. Ello le privó de jugar en Cornellà ante el RCD Espanyol.

Amrabat, de vuelta en el Betis y liberado de Marruecos

Después de una semana en la que Sofyan Amrabat ha trabajado con Marruecos para volver en óptimas condiciones, el mediocentro del Betis ha sido al fin liberado del combinado que dirige Walid Regragui y está ya en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ejercitándose en el gimnasio, de momento al margen del grupo. El de Huizen es una pieza clave en el esquema de Manuel Pellegrini y debería llegar al choque del sábado en La Cerámica contra el Villarreal en un partido trascendental en la lucha por la Champions League.

Como ha informado el conjunto verdiblanco, Amrabat ya está de vuelta en Sevilla con permiso de la selección de Marruecos. Desde el lunes está trabajando en la CD Luis del Sol encarando la recta final de su recuperación. Además de Amrabat, Pablo García y Junior Firpo ya entrenan tras volver al caer España Sub-20 en el Mundial de Chile y al finalizar el lateral su viaje con República Dominicana.

Llorente, Bartra y Deossa vuelven a los entrenamientos del Betis / Álex Mérida

Un exigente tramo de competición con siete partidos en tres competiciones

El Real Betis Balompié encara un tramo clave de la temporada con siete encuentros por delante en apenas tres semanas, repartidos entre LaLiga, la Europa League y el inicio de la Copa del Rey. La intensa racha comienza el sábado 18 de octubre con una visita de altos vuelos al estadio de La Cerámica, donde los de Manuel Pellegrini se medirán al Villarreal a las 18:30. Un duelo directo por los puestos de Champions League, objetivo que el propio vestuario bético ha expresado como prioritario.

Después de ese compromiso liguero, los verdiblancos viajarán a Bélgica para disputar la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League ante el Genk el jueves 23 a las 18:45. En esta competición, el equipo andaluz ya ha sumado una victoria a domicilio frente al Ludogorets y un empate en casa contra el Nottingham Forest.

El calendario no da respiro, y cuatro días después, el lunes 27 a las 21:00, el Benito Villamarín acogerá otro choque importante frente al Atlético de Madrid. Aunque los rojiblancos parten como favoritos en la carrera por el podio liguero, el Betis tratará de hacer valer su fortaleza como local.

Sin descanso, llegará el estreno copero ante el Atlético Palma del Río en tierras cordobesas. El encuentro se disputará el jueves posterior al duelo liguero contra los de Simeone.

La exigente racha continuará con tres partidos más: primero, frente al Mallorca en casa, de nuevo a las 21:00; luego, la visita del Olympique de Lyon en una nueva jornada europea; y por último, el enfrentamiento contra el Valencia en Mestalla el 9 de noviembre, que pondrá fin a este maratón de partidos.

Con cuatro partidos ligueros, dos europeos y uno de Copa, Manuel Pellegrini tendrá a todos sus jugadores a disposición salvo a Isco Alarcón. La profundidad de plantilla, a prueba en un Betis que mira a la Champions.