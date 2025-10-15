Sofyan Amrabat ya entrena con el grupo en una sesión con múltiples canteranos

La sesión matinal de este miércoles del Real Betis Balompié ha contado con novedades muy positivas de cara al duelo contra el Villarreal Club de Fútbol, con Sofyan Amrabat ya incorporado a la dinámica grupal después de dos días en los que el centrocampista de Huizen volvió de Marruecos, concentrado con su selección, y empezó a hacer trabajo de gimnasio en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Ahora, el pivote internacional por Marruecos ya está a las órdenes de Manuel Pellegrini, que una vez concluido el segundo parón FIFA empieza a recuperar a varios de sus jugadores, quedando Giovani Lo Celso, Cucho Hernández y Cédric Bakambu por regresar de sus citaciones con Argentina, Colombia y República Democrática del Congo, como Abde de Marruecos y Ángel Ortiz de España Sub-21. Ricardo Rodríguez sí ha vuelto pero se ejercita en el gimnasio al margen como gestión de cargas.

Con Amrabat en el grupo y con los internacionales de vuelta

Después de ser liberado de Marruecos el pasado lunes, Sofyan Amrabat ultimó su recuperación en las instalaciones verdiblancas, haciendo trabajo en solitario y encarando su vuelta al grupo, algo que se ha producido esta mañana en un entrenamiento en el que Pellegrini ya cuenta con la vuelta de internacionales como Junior Firpo, Pablo García, y el citado mediocampista a su disposición.

Siete canteranos a las órdenes de Pellegrini

Pablo Busto, Oreiro, Koré, Bladi, Mawuli, Corralejo y Morante han sido los siete canteranos a las órdenes de Pellegrini, que se han ejercitado este miércoles ante las ausencias internacionales de Ángel Ortiz, Ricardo Rodríguez, Abde, Lo Celso, Cucho y Bakambu.

Siete canteranos se ejercitan a las órdenes de Pellegrini con el Betis este miércoles / Álex Mérida

Un maratón de partidos para el Betis en tres competiciones

El Real Betis Balompié afronta un exigente bloque de siete encuentros en apenas tres semanas, con compromisos en LaLiga, la Europa League y el estreno en la Copa del Rey. Un tramo decisivo que pondrá a prueba la resistencia y la profundidad de la plantilla de Manuel Pellegrini, con la mirada puesta en los puestos de Champions League.

La sucesión de encuentros comenzará el sábado 18 de octubre con una complicada visita al estadio de La Cerámica para medirse al Villarreal a las 18:30, en un duelo directo por la zona alta de la clasificación. Apenas unos días después, el jueves 23, los verdiblancos viajarán a Bélgica para enfrentarse al Genk (18:45) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League, donde ya suman una victoria ante el Ludogorets y un empate frente al Nottingham Forest.

El calendario se intensifica con el regreso al Benito Villamarín el lunes 27, cuando reciban al Atlético de Madrid a las 21:00. Sin apenas respiro, los de Pellegrini afrontarán su debut en la Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río el jueves 30 también a las 21:00.

Tras el estreno en la competición del KO vendrán Mallorca y Olympique de Lyon a La Cartuja, 2 y 6 de noviembre a las 21:00, y terminará el Betis con una visita a Mestalla el 9 de noviembre.