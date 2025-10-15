Fajardo habla con Pellegrini de un fichaje del Betis de cara al mercado invernal

El Real Betis Balompié está centrado en Liga, Europa League y la cercana llegada de la Copa del Rey, pero ya trabaja en paralelo en el mercado de fichajes de invierno y se centra principalmente en las demarcaciones de lateral izquierdo y delantero centro, las dos posiciones que quedaron menos reforzadas en la ventana veraniega.

Por ello, la dirección deportiva de Manu Fajardo no tiene tiempo que perder y ya lleva tiempo trabajando en sendas incorporaciones, viendo diferentes perfiles y estrechando cada vez más el cerco.

Como ha reconocido en una entrevista en los medios del Betis, el director deportivo de la entidad de las trece barras ahora lo que detectan tras el crecimiento que ha ido experimentando el club es que "controlamos muchísima más información, que ordenamos muchísimo mejor la información, porque al final visualizar muchos partidos y tener muchísima información, pero que no esté ordenada, por ejemplo, a mí en primera persona de poco me vale".

Una rutina organizada en el día a día y un ojo al lateral izquierdo

Explica Manu Fajardo que cada mañana lo que quiere es tener a mano los informes pasados, ser capaz de forma ágil de tener controlado el trabajo previo: "Me gusta abrir todos los días el ordenador, sentarme con Andrés (jefe de scouting) y Álvaro (secretario técnico) y tener muy clara la tarea de octubre cuál fue, la tarea de septiembre cuál fue", destaca el sevillano, que también se centra mucho en esa demarcación del lateral izquierda: "Me gusta saber qué cinco laterales izquierdos se marcaron como prioridad en septiembre, cuáles son los cinco perfiles de laterales izquierdos que me han marcado en octubre, qué lateral repite en esos dos informes mensuales, qué perfiles de jugadores tienen rendimiento inmediato en el contexto Betis para el próximo mercado, en contexto Betis a medio plazo, en qué situaciones de talento que emerge ahora en segundas ligas podemos anticipar al resto de competencias alguna operación ventajosa para la entidad", detalla Fajardo, que una vez está todo eso controlado "ya hablamos con Ramón (CEO del Betis), proponemos el nombre que nosotros consideramos que debe venir a la entidad e iniciamos la negociación".

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis Balompié / Real Betis

Charla con Pellegrini acerca de un próximo fichaje

Sobre el próximo mercado de fichajes, como le consta a El Correo de Andalucía, el Betis se mueve para intentar la contratación de un delantero centro que complemente a Cucho Hernández y para la búsqueda de un lateral izquierdo.

Ante ello, ya Manu Fajardo se reúne con Manuel Pellegrini: "Sí, con Manuel las relaciones igual no en esta altura de campeonato no es tanto enfocada al mercado, pero como un día como el de hoy por ejemplo si hablábamos de un perfil concreto en la mañana que a mí ya me empieza a parecer interesante, lo comparto con él, él lo va viendo, me da feedback, me da su opinión, trabajamos en un ambiente, en un clima de trabajo extraordinario, muy positivo".

Partidos in situ para firmar jugadores

"Hay jugadores que, ahora, por ejemplo, estábamos viendo un perfil de lateral que marcaba uno de los scouts con muy buen criterio y con mucha valentía en la toma de decisión y rápidamente, e igual no hace falta ni verlo in situ, rápidamente hueles algo diferente cuando llevas a cabo la visualización mediante wyscout y hay jugadores que sí necesitas verlos un poco más en contextos más exigidos, menos exigidos, de local, de visitante, en competición europea, también es muy importante el valor humano del jugador, conocer su entorno, el hambre que puede tener el jugador, la predisposición de venir a una entidad como la del Real Betis, pero verlo en mayor o menor cuantía depende muchas veces del perfil de jugador en concreto", matizando Manu Fajardo que "obviamente, por mucho nivel que pueda tener el jugador y por muy bueno que sean sus datos y al final nosotros entendemos que no va en la línea personal de lo que tenemos en el vestuario, pues finalmente, pues no damos el paso a frente para llevar a cabo la operación".