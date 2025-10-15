Así les ha ido a los internacionales del Betis en este parón de selecciones

El regreso de los nueve internacionales al Real Betis Balompié ya está muy próximo a finalizar y es momento de hacer balance de cómo les ha ido en este segundo parón de selecciones de la temporada, el penúltimo de 2025, con otro programado para el próximo mes de noviembre.

Ángel Ortiz y Pablo García, con distintas experiencias con España Sub 21 y Sub 20

Ángel Ortiz fue llamado por David Gordo y anotó su primer gol con la Sub-21 en la victoria a Noruega por 4-1 del amistoso del viernes, siendo también titular en el oficial ante Finlandia en la que vencieron los españoles por 2-1 en el descuento. Marchan primeros en el Grupo A de la clasificación al Europeo Sub-21.

Otro de los canteranos del Betis que viajó con España fue Pablo García, que estuvo presente en el Mundial Sub-20 de Chile, en el que dejó muy buenas sensaciones y en la que cayó la selección nacional en el 89' en los cuartos de final ante Colombia. Antes de ello, el de Alcosa anotó en los octavos el gol de la victoria y ante México, asistiendo a Iker Bravo en el último del grupo.

Amrabat y Abde, con Marruecos

Sofyan Amrabat fue uno de los primeros en regresar al viajar únicamente con Marruecos para que los médicos lo evaluaran de la lesión sufrida ante el Ludogorets que lo dejó sin jugar ante el Espanyol. Abde, por su parte, titular ante Baréin en el amistoso y ante Marruecos en el de clasificación, ya sellada al Mundial 2026. Este jueves tendrá que estar con el grupo en el Betis.

Ricardo Rodríguez acumula casi 180 minutos con Suiza

Ricardo Rodríguez fue titular contra Suecia el día 10 y frente a Eslovenia el 13, venciendo 0-2 a los suecos y empatando a cero con los eslovenos. Ambos choques eran clasificatorios para el Mundial y con 10 puntos, Suiza es líder del grupo B a falta de dos partidos. Este miércoles se ejercitó en el gimnasio tras 167 minutos encima con los helvéticos.

Giovani Lo Celso anota el primer gol de Argentina en el amistoso ante Venezuela en Miami Gardens, Florida. / Associated Press/LaPresse / LAP

Junior Firpo, Lo Celso y Cucho viajaron para la disputa de amistosos

Junior Firpo con República Dominicana jugó el amistoso ante Uruguay perdiendo 1-0 y disputando los 90 minutos. Lleva desde el lunes con el Betis.

Giovani Lo Celso, con Argentina ya clasificada para el Mundial 2026, jugó dos amistosos ante Venezuela, ganando 1-0 la Albiceleste con un tanto suyo, y siendo titular también ante Puerto Rico en la goleada por 0-6. Este jueves debería entrenar al igual que el resto de sus compañeros.

Cucho Hernández se quedó en el banquillo en el amistoso ante México sin disputar ningún minuto y fue titular en el 0-0 contra Canadá jugando 60'.

Bakambu se mete en el playoff para el Mundial 2026 con RD Congo

Cédric Bakambu fue con RD Congo, midiéndose a Togo y Sudán los días 10 y 14, ambos encuentros clasificatorios para el Mundial 2026. Ante los togoleses anotó el gol de su selección y no jugó ante Sudán al estar sancionado en la victoria también por la mínima. Se ha metido en el playoff como la mejor segunda de grupos al quedar con 22 a dos de Senegal. El congoleño estará con el Betis el jueves en el entrenamiento.