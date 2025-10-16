Alineación probable del Betis ante el Villarreal: el regreso de un capitán al once

El Real Betis Balompié tiene en dos días uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario que lo llevará hasta el estadio de La Cerámica para medirse al Villarreal Club de Fútbol, equipo con el que rivaliza por la cuarta plaza que dará a final de temporada acceso a la Champions League.

Para el submarino amarillo por presupuesto es un objetivo y para los verdiblancos más un sueño que una obligación, pero el asunto empieza a tornarse cada día más en la meta definitiva una vez que se empieza a comprobar la profundidad de plantilla a la que tendrá en este tramo de temporada que sacarle jugo Manuel Pellegrini.

Con tres jugadores muy importantes que ha recuperado ha trabajado 'El Ingeniero' en este último parón internacional, en el que ha recuperado a los dos centrales más experimentados, Marc Bartra y Diego Llorente, y a Nelson Deossa, una fuerte apuesta del club en verano que hasta ahora por problemas en el tobillo apenas ha podido aparecer en el verde.

Salvo Cédric Bakambu, que tenía que volver este jueves y aún no ha entrenado, debiendo esperar a mañana para conocer si entra en convocatoria, y el lesionado Isco Alarcón, Manuel Pellegrini tiene a toda la primera plantilla y a Ángel Ortiz y Pablo García disponibles.

La vuelta de Bartra al once

Comenzando por la portería, el técnico del Betis no tendrá muchas dudas salvo que pretenda ir dándole tramos de competición a cada portero, y el buen nivel de Pau López, unido a la parada salvadora en Cornellà, le dan la titular al gerundense para la visita al Villarreal.

Con Bellerín en la derecha cada vez más afianzado en el once debido a una gran regularidad, Pellegrini tiene la opción al fin de contar con sus cuatro centrales: Marc Bartra, Diego Llorente, Valentín Gómez y Natan de Souza. Bartra y Natan pueden ser los elegidos, dotando a la zaga de experiencia y jerarquía para un choque de altos vuelos y con Llorente y Valentín mirando a la salida europea en Genk.

Sí que pueden surgir dudas en el lateral izquierdo. 180 minutos ha disputado Ricardo Rodríguez con Suiza en este parón internacional, mientras que Junior jugó un único amistoso con República Dominicana contra Uruguay pero lleva en dinámica desde el lunes mientras que el suizo desde esta mañana. El chileno siempre suele mirar estos aspectos para prevenir disgustos musculares a la vuelta de las fechas FIFA.

Con Amrabat y Fornals y entre Lo Celso y Marc Roca

Parece que Sofyan Amrabat ha superado las molestias que le impidieron jugar contra el Espanyol en Cornellà y será el ancla del Real Betis Balompié contra el conjunto groguet, previsiblemente con Marc Roca a su lado en el doble pivote para darle físico a una parte importante del equipo y más frente al Villarreal que gusta mucho de partir en dos el campo y correr.

Con el internacional marroquí y el de Vilafranca del Penedès en la base, la mediapunta es para Pablo Fornals, pudiendo descansar Giovani Lo Celso tras venir de un vuelo transoceánico de su concentración con la Albiceleste.

Ya ha ocurrido de forma similar en el pasado y no sería de extrañar que el rosarino fuera un revulsivo de lujo en La Cerámica y guardara fuerzas para la segunda mitad así como para el partido del jueves en Bélgica en la Europa League. Todo ello si lleva a cabo este plan Manuel Pellegrini y no retrasa a Fornals al doble pivote con Amrabat y sitúa a Lo Celso en la posición del '10'.

Antony disputa un balón en el área ante Sergi Cardona, del Villarreal, durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Betis Balompié y Villarreal CF disputan este domingo en el estadio Benito Villamarín. / Julio Muñoz / EFE

Un nuevo parón para que vuelva a ser el momento Antony

No ha conseguido lucirse ni alcanzar el nivel de la temporada pasada hasta la fecha Antony, que ha pagado la inactividad del verano y que ha tenido ahora una nueva ventana de selecciones para ir cogiendo ritmo y poder ofrecer actuaciones de mayor relevancia en este presente tramo de campaña con siete partidos. Tiene que empezar a ser el momento del extremo zurdo de Osasco, que ha dejado destellos, pero el Betis necesita de su brillo y más en encuentros como el del sábado.

Quien viene en una dinámica muy ascendente es Abde Ezzalzouli, una de las figuras de Marruecos y que en el Betis se ha hecho con la titularidad en cuanto superó su lesión por delante de Rodrigo Riquelme. Salvo que Pellegrini lo viera cansado del viaje con su selección, sería difícil vislumbrar un cambio en el costado izquierdo del ataque.

Cédric Bakambu todavía no ha entrenado con el grupo, y Cucho Hernández atraviesa un momento de forma espléndido y será de nuevo el hombre gol del conjunto verdiblanco en un duelo por la Champions League en la novena jornada y quede mucho por recorrer.