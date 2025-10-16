Bakambu, el único internacional que no está aún a disposición de Pellegrini

El Real Betis Balompié se ha ejercitado esta mañana en el tercer campo de la Ciudad Deportiva Luis del Sol a dos días de enfrentarse al Villarreal Club de Fútbol en la vuelta de LaLiga tras el segundo parón internacional de la temporada.

A lo largo de estas dos semanas, Manuel Pellegrini ha ido como de costumbre trabajando con varios canteranos en las diferentes sesiones para ir viendo a los jugadores de los escalafones inferiores y compensar el bajo número de algunos días debido a gestión de cargas de trabajo y a los nueve futbolistas que han acudido con sus selecciones en esta ventana FIFA.

Un repaso a los nueve internacionales del Betis

Ángel Ortiz, Ricardo Rodríguez, Giovani Lo Celso, Ez Abde y Cucho Hernández ya entrenan con normalidad a dos días del duelo ante el Villarreal que tendrá el sábado el Betis y han sido los últimos internacionales en regresar. El lateral de la cantera brilló con la Sub-21 de España anotando su primer gol; el suizo fue indiscutible acumulando 167 minutos en los dos partidos ante Suecia (0-2) y Eslovenia (0-0), ambos clasificatorios; el argentino también anotó el gol del amistoso ante Venezuela; el de Beni Melal fue titular en los dos compromisos de Marruecos, tanto el amistoso ante Baréin como el clasificatorio para el Mundial 2026, ya sellado para los norteafricanos; y el colombiano fue suplente ante México y titular ante Canadá.

Ricardo Rodríguez se ejercitó el miércoles en el gimnasio para gestionar cargas tras la alta cantidad de minutos que jugó con Suiza y esta mañana ya lo hizo junto al grupo.

Bakambu, aún no está en Sevilla

Cédric Bakambu también fue determinante con República Democrática del Congo: marcó ante Togo y, aunque no jugó contra Sudán por sanción, su selección se metió en el playoff como una de las mejores segundas de grupo. Es el único de los internacionales que no está todavía a disposición de Manuel Pellegrini, por lo que sólo tendrá un entrenamiento, el último, antes de ir a La Cerámica.

Siete canteranos se ejercitan a las órdenes de Pellegrini con el Betis este miércoles / Álex Mérida

Disminuye la presencia de los canteranos

El pasado miércoles contó 'El Ingeniero' hasta con siete canteranos a sus órdenes, Pablo Busto, Oreiro, Koré, Bladi, Mawuli, Corralejo y Morante, reduciéndose a cuatro en la presente: Jorge Oreiro, Darling Bladi, muy asiduo a los ejercicios del primer equipo, Iván Corralejo y José Antonio Morante son los que resisten al jueves, teniendo los cuatro pocas opciones de ir citados ante el conjunto groguet.

Este próximo viernes también en horario matinal llevará a cabo el Real Betis Balompié su último test antes de regresar el fútbol con un duelo liguero por la Champions League al que le seguirá una visita a Genk en la Europa League y el Atlético de Madrid en La Cartuja. Tres encuentros para iniciar este tramo de siete partidos hasta el siguiente parón internacional en el que Pellegrini podrá comprobar la profundidad de plantilla que tiene.