Villarreal CF - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié tiene cada vez más cerca el duelo del próximo sábado en La Cerámica contra el Villarreal Club de Fútbol de la jornada 9 de LaLiga EA Sports en la que los de Manuel Pellegrini tratarán de conseguir un resultado positivo en una batalla por la Champions League entre dos equipos que están llamados a ocupar posiciones similares a final de temporada.

Los béticos, con nueve internacionales, han trabajado durante la semana con muchos canteranos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y hasta este jueves no ha podido recuperarlos prácticamente a todos, estando Cédric Bakambu todavía sin haber entrenado en dinámica grupal. El congoleño tenía previsto llegar este jueves pero no ha sido a tiempo para la sesión como sí han podido estar Ángel Ortiz, Ricardo Rodríguez, Lo Celso, Ez Abde o Cucho Hernández.

Ricardo y Lo Celso, las dos dudas de los internacionales para Villarreal

Se avecinan siete partidos en apenas tres semanas para el Betis y este primer choque en La Cerámica estará marcado por ser el primero a la vuelta del parón internacional, una fecha que siempre respeta mucho Manuel Pellegrini para no sobrecargar a algunos jugadores que realizan largos viajes como puede ser el caso de Giovani Lo Celso o incluso de Ricardo Rodríguez, con 180 minutos disputados con Suiza en esta ventana, teniendo un acumulado alto de cara a afrontar el partido contra el Villarreal.

Por ello, Pablo Fornals, indiscutible para 'El Ingeniero' puede volver a la mediapunta con Sofyan Amrabat, ya recuperado, y Marc Roca en el doble pivote. En el caso del lateral zurdo entraría Junior Firpo por Ricardo Rodríguez. Otra de las novedades podría ser la vuelta de Marc Bartra con Natan al eje de la defensa, descansando Valentín Gómez, en una dinámica positiva y ascendente a cada encuentro.

Horario del partido entre el Villarreal CF y el Real Betis

El Villarreal Club de Fútbol y el Real Betis Balompié disputarán el encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EASports este 18 de octubre a partir de las 18:30 horas de la tarde en La Cerámica.

Sofyan Amrabat, presente en el entrenamiento del miércoles del Betis / Álex Mérida

Dónde ver el Villarreal CF - Real Betis por televisión

El encuentro de la jornada 9 de LaLiga EASports entre el Villarreal CF de los de Marcelino García Toral y el Real Betis Balompié de los de Manuel Pellegrini en La Cerámica será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.