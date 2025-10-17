Pellegrini, con todo el arsenal disponible menos Isco para hacer frente al Villarreal

El Real Betis Balompié entrenó este viernes por última vez en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en una sesión en la que casi por primera vez Manuel Pellegrini pudo contar toda la plantilla del primer equipo al completo salvo el lesionado Isco Alarcón, que ya dejó las muletas y avanza en su recuperación.

Esa fue la tónica del último ejercicio del conjunto verdiblanco antes de volar a Villarreal para medirse a los de Marcelino García Toral en el estadio de La Cerámica, donde el submarino amarillo ha vencido en sus cuatro partidos de LaLiga EA Sports y ha empatado el único que ha jugado de local en la UEFA Champions League ante la Juventus, demostrando la fortaleza que ha conseguido ante su gente en el municipio castellonense.

Tampoco presenta malos números a domicilio el Betis de Pellegrini, que empató en Elche, Vigo y contra el Levante y fue capaz de vencer al Ludogorets en Razgrad y al Espanyol en Cornellà en sus dos últimos desplazamientos, llegando a esta octava jornada del campeonato con 15 puntos, en cuarta posición, y a uno del Villarreal, tercero con 16.

Cédric Bakambu, el último en unirse al grupo

Le faltaba al técnico verdiblanco un rezagado en llegar del último parón internacional, Cédric Bakambu, que fue con República Democrática del Congo para medirse a Togo y Sudán, ambos encuentros clasificatorios para el Mundial 2026, anotando ante los togoleses el gol de la victoria y sin jugar por sanción ante los segundos también en el triunfo por la mínima para que su selección se meta como la segunda mejor de los segundos de grupo.

Bakambu llegó el jueves como se esperaba, pero el congoleño no lo hizo a tiempo para el entrenamiento y este viernes ha sido el primero que ha realizado con el Betis en dinámica grupal.

Ángel Ortiz y Pablo García, como "únicos canteranos" en la última sesión

Hasta con siete canteranos a sus órdenes, Pablo Busto, Oreiro, Koré, Bladi, Mawuli, Corralejo y Morante, ha trabajado Manuel Pellegrini durante estos días, reduciéndose a cuatro el jueves y a ninguno este viernes, ya que cuenta con toda la primera plantilla a su disposición a excepción del lesionado Isco Alarcón.

Último entrenamiento del Betis antes de Villarreal / Álex Mérida

Dos descartes obligados

Por otra parte, esto significa que 'El Ingeniero' tiene a 25 jugadores a su disposición contando a Ángel Ortiz y Pablo García, por lo que de cara a la citación contra el Villarreal de Marcelino para el duelo de este sábado a las 18:30, tendrá que realizar dos descartes en la convocatoria, siendo la primera vez en toda la temporada que tiene que hacerlo al haber recuperado a Diego Llorente, Marc Bartra, que apunta a la titularidad, y Nelson Deossa.

Horario y dónde ver el partido entre Villarreal CF y el Real Betis Balompié

El Villarreal Club de Fútbol y el Real Betis Balompié disputarán el encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EASports este 18 de octubre a partir de las 18:30 horas de la tarde en La Cerámica y será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.