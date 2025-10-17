Pellegrini destaca "el compromiso del equipo con un sistema de juego cambiando jugadores y no de objetivos"

El Real Betis Balompié entrenó este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con la novedad de Cédric Bakambu de regreso, que no pudo ejercitarse el jueves, todavía de vuelta de Congo. Con el delantero disponible, Manuel Pellegrini tendrá que hacer dos descartes para viajar a Villarreal.

Villarreal, próximo rival justo tras el parón internacional

"En cuanto a lo del parón ya sabemos que son obligados y tendremos todo el año, las selecciones deben tener sus espacios, nunca sabe si son buenos o malos, ganas anteriores y perjudicar o al revés, creo que cada partido es independiente y tiene que entrar con mentalidad positiva para ganar minuto, rival directo por llegar a Europa, el último año estábamos Conference final y ganaron todos los partidos al final y tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar".

Dos descartes

"Bueno, ojalá tuviera que hacer descartes todas las semanas y no citar a cinco o seis del filial. Hay tres competiciones y cada uno tendrá sus minutos y tendrá que responder y demostrar por qué está, no me preocupa, mañana vamos a ir 24, Bakambu se queda trabajando aquí y el resto ya veremos el que se queda fuera".

Balance de Pellegrini

"Son cinco años muy positivos. El hecho de clasificar a Europa es muy importante para el club, antes no pasaba y todo ese avance ha sido de mucha importancia realizarlo porque además se han hecho muchas ventas de jugadores, han salido doce o catorce por año de la plantilla y ha sabido responder a una exigencia y ambición que trato de inculcar desde el primer minuto, y luego el compromiso con un sistema de juego que nos ha permitido cambiando nombres no cambiar de objetivo y el último paso ha sido la ambición para llegar más arriba, luego se analiza y se evalúa. Nosotros desde el primer minuto queremos llegar lo más arriba que nos permiten nuestras cualidades futbolísticas".

Bellerín, un buen nivel

"Todos estos datos que me das no me causa impresión, hay que saber lo que son los jugadores, con 17 o 18 lo compró el Arsenal y jugó mucho allí, con nosotros rindió y tuvo una lesión larga y le impidió demostrar su versión como jugador y ahora con continuidad vuelve a ser ese jugador que lo compraron a esa edad, me alegro mucho por él y lo paso muy mal y estuvo muy cuestionado, así que tanto él como otros de lesiones largas como Marc Roca y Marc Bartra son aportes importantes".

Partido de 6 puntos

"Es un partido que marca objetivos, ganarle al Villarreal son tres puntos muy buenos, sí sabemos que le restamos tres puntos ante un rival directo y el partido siguiente con el Atlético y el siguiente que venga hay que tratarlos igual".

"Ganar al Villarreal serían tres puntos y restarle tres a un rival directo. No miro a futuro, miro a presente y colocarnos terceros sería defender lo que uno ha conseguido que es distinto a esperar otros resultados. Es un partido muy importante, no una final pero a salir a buscar los puntos desde el inicio".

Isco Alarcón, quizás para después del parón

"Me alegra verlo sin muletas, caminar sin dolor, que es importante y la recuperación de él se verá a medida que aumente su carga de trabajo. Creo que es difícil antes del próximo parón, no soy médico, pero lo llevaremos con la cordura necesaria".

Llorente y Bartra

"Creo que el tema del doble central izquierdo quedó determinado por la actuación de los dos salvo el primer partido que se les cuestionó, como hay equipos con dos derechos. La incorporación de Bartra y Llorente la iremos viendo, Diego viene de una lesión más larga e iremos viendo cómo se reintegra y tener a un diestro y un zurdo es lo más lógico, pero también jugaban antes dos diestros como Diego y Bartra".

Vuelta de Deossa y Amrabat

"Lo de Nelson Deossa sigue exactamente igual, lleva tiempo integrado y ha trabajado más largo con el primer equipo, y su incorporación irá poco a poco para darle comienzo y ver para cuánto tiene".

"Sofyan Amrabat fue con su selección la primera semana y a hacer trabajo físico, está recuperado y no tenía gravedad, se integró lunes y trabajó de forma normal y está en la lista de citados".

Por último, Pellegrini terminó hablando de Pablo García tras su paso por el Mundial Sub-20: "Se integró e hizo un campeonato personalmente bueno, convirtió y asistió y quedaron eliminados y ahora se integra al plantel a pelear un puesto con jugadores importantes en esa posición".