Antony ilumina al Betis en el descuento para salvar un empate valioso ante el Villarreal (2-2)

Como en todos los encuentros de LaLiga EA Sports, el Real Betis Balompié detuvo el juego los primeros segundos en protesta por esa adulteración del campeonato con el choque entre Villarreal y Barcelona en Miami. La iniciativa, adelantada por la AFE, hará que se vea la misma situación en todos los partidos de esta novena jornada.

Mantuvo Manuel Pellegrini en La Cerámica a los dos centrales zurdos y dio descanso a Ricardo y Lo Celso, los dos que más cargados de minutos llegaron de sus selecciones, dando entrada a Junior y Marc Roca y adelantando a Fornals a la mediapunta.

Fue el Betis el que salió dando los primeros sustos al Villarreal, pudiendo adelantarse ya en el minuto dos en un balón que recibió con poca oposición Fornals en la frontal y que filtró para Cucho sin que éste llegara. Cinco más tarde, un envío en largo de Antony no lo pudo cortar la zaga groguet, quedando algo largo para el cafetero, que no pudo sacarle ventaja a Arnau Tenas.

Tras un breve despertar del submarino amarillo, Cucho Hernández la volvería a tener en un centro de Junior, pero metió bien el cuerpo Renato Veiga para impedir el remate a puerta.

El Betis no para de llegar pero no concreta de forma clara ningún disparo entre palos

Empezó a intercalar el Betis las llegadas por ambas bandas ganando Abde protagonismo y siendo frenado hasta dos veces por Pau Navarro en falta. Muchas llegadas de los verdiblancos en los quince primeros minutos sin encontrar el premio del gol ni finalizar ningún ataque con disparos a puerta.

No cesó el conjunto de Manuel Pellegrini en seguir acechando los dominios de Arnau Tenas. La tuvo en el 23' Abde, neutralizando Rafa Marín el tiro del internacional marroquí.

Un minuto después la salvó Pau López ante Buchanan. Anularon la acción pero no estaba el canadiense en posición antirreglamentaria. Se empezó a romper el duelo en La Cerámica y la tendría Tani Oluwaseyi, salvándola el meta bético con su pie izquierdo.

El Betis, que había tenido un inicio prometedor, empezó a verse cada vez menos dominador del choque, más abierto el mismo y fruto de ello en uno de los contragolpes del Villarreal, provocado por una pérdida de Valentín Gómez, llegó el gol groguet dos antes del descanso.

Fue Tajon Buchanan el autor del mismo tras conducir un balón en el costado diestro e ir buscando disparo ante el espacio, excesivo, que le dejó Junior para progresar. Sacó el derechazo el canadiense al palo largo y Pau López, que igual algo más pudo hacer, no llegó al esférico entrando éste pegado a la cepa del palo.

Justo antes de que Francisco José Hernández Maeso indicara el camino a los vestuarios volvería a tenerla Abde, pero tardó en armar el golpeo.

Registró el partido el mismo guion que en el comienzo del mismo con un Betis que volvió de vestuarios buscando el 1-1 de forma decidida, pero nuevamente sin ser capaz de concretar. Valentín con un cabezazo y Antony, los que estuvieron más cerca de sorprender a un Arnau Tenas muy seguro como la maraña defensiva de los de Marcelino. Cucho Hernández, no se cansó de tirar desmarques y probarlo cada vez que podía.

Viendo que el encuentro tenía riesgo de partirse metió al verde Pellegrini a Giovani Lo Celso, retrasando a Fornals y dándole descanso a Marc Roca, buscando tener más balón si cabe en control.

Fue Junior Firpo, otra vez en una actuación personal muy baja, el que perdió su marca y permitió correr al Villarreal con espacios por su costado. Natan llegó para cortar en primera instancia, se levantó y defendió a su par y Junior mientras bajó con tanta calma que permitió que le ganara también la batalla Comesaña para dársela a Moleiro y que hiciera el segundo.

Respondió a la mayor brevedad posible el Betis con un golazo de Antony para meterse de nuevo en el partido. Era el minuto 66' y en un duelo precioso en La Cerámica todo estaba abierto con los dos equipos teniendo ocasiones en una lucha por puestos Champions.

Villarreal - Betis. Partido de la jornada 9 de LaLiga disputado en el Estadio de la Cerámica. / Andreu Esteban / EFE

El conjunto verdiblanco siguió intentando hacer el empate, con ocasiones claras como la que tuvo el propio extremo de Osasco a centro de Junior, yéndose desviado el cuero.

También habría momento para la polémica con un balón que Lo Celso le filtró a Cucho, éste le devolvió y lo zancadillearon y agarraron dentro del área. Hernández Maeso y Hernández Hernández en el VAR no apreciaron nada.

Se empezaba a agotar el tiempo pero quien hizo el 2-1, Antony, demostró estar iluminado. Una triangulación entre Giovani Lo Celso, Pablo Fornals y el brasileño terminó de nuevo en la red. Qué bueno es Antony. Demostró estar iluminado para hacer el 2-2.

Reparto de puntos en La Cerámica entre los dos claros, por el momento, contendientes a las plazas de Champions League. El Real Betis Balompié volvió a demostrar la calidad que tiene, la pegada con tantos jugadores técnicos siempre tiende a aparecer y llegó en el descuento. Manuel Pellegrini y el Betis, centrados ya en el Genk y aparcan la lucha europea en LaLiga hasta el lunes 27 cuanto recibirán al Atlético de Madrid los verdiblancos.