Las notas de los jugadores del Betis ante el Villarreal

El Real Betis Balompié consiguió empatar en La Cerámica en el descuento después de ponerse 2-0 abajo contra el Villarreal en un duelo por la Champions en el que no estaba demostrando ser inferior, de hecho, más bien lo contrario siendo el protagonista y el que más estaba golpeando el área contraria.

El conjunto groguet tuvo más acierto y aprovechó dos errores de Valentín y Junior para adelantarse y los de Manuel Pellegrini igualaron por medio de dos zurdazos de Antony, uno de ellos en el 93'.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(7) Manuel Pellegrini: se guardó a Lo Celso en la manga y acabó participando en el 2-2.

Titulares

(6) Pau López: igual en el 1-0 pudo hacer más ante la lejanía del disparo, pero fue lo único que reprocharle en un partido con mucho trabajo y mucha concentración.

(5) Héctor Bellerín: apenas ayudado por Antony, sufrió con Moleiro y tuvo que emplearse a fondo

(7) Natan de Souza: una actuación muy soberbia defendiendo a Oluwaseyi, comiéndoselo por completo en todos los duelos. Imperial en el uno contra uno, concentrado, contundente y demostrando jerarquía.

(4) Valentín Gómez: atravesaba un buen momento, estaba tranquilo el Betis y se animó a salir de zona y además, en horizontal y perdiendo el esférico que supuso el 1-0. En ataque tuvo su oportunidad.

(1) Junior Firpo: no pierde el balón del 1-0 y no por ello tiene menos culpa que Valentín, dándole espacio más que de sobra a Buchanan para rematar. En el segundo saltó y salió de zona y entró el centro de Comesaña por su lado tras Natan echarle un cable y él no llegar tras la cobertura que le hizo el brasileño. En ataque, mal y sin aportar en los centros. Ricardo lo tiene muy fácil para ser titular.

(7) Sofyan Amrabat: las palabras orden y jerarquía, tan demandadas en el Betis hasta su llegada, han dotado al equipo de consistencia en la medular. Un pivote de altos vuelos que juega y distribuye con criterio y que además en la resta, su principal función, lo hace de sobresaliente. Es capaz hasta de gestionar ataques en contra en inferioridad con frialdad para no dar nunca un paso en falso.

(5) Marc Roca: fue el primer sustituido pero no por estar apagado o poco valiente en algunas acciones, por el resultado en contra y la necesidad de ir a por el empate. De igual forma, ha tenido días mejores y Amrabat empieza a demostrar que quizás puede jugar con un compañero algo más ofensivo a su lado.

(8) Antony: dos caras en dos mitades. En el primer acto perdió hasta once posesiones, algunas de ellas con peligro, pero en el segundo se rehizo con dos golazos, uno para meter al Betis en el partido y otro para igualarlo en el descuento. Qué zurda tiene. Está iluminado como él mismo dice.

(7) Pablo Fornals: otras dos asistencias que hay que apuntarle, ambas importantes. En la primera acelera el balón para que le llegue a Antony y en la segunda se la da al mismo protagonista con un toque clave. Cuando entró Lo Celso encontró un socio más e incluso estuvo más cómodo sin estar con tanta marca y con más capacidad de sorprender desde atrás y buscar a sus compañeros.

Pablo Fornals en acción en el empate a dos de Villarreal y Betis en La Cerámica en la jornada 9 de LaLiga. / AFP7 vía Europa Press

(6) Ez Abde: en la primera parte no paró de driblar a Pau Navarro y ponerlo en aprietos obligándole a pararlo con faltas. Le faltó el gol de otros días y alguna tuvo para haber convertido. Siempre es vertical y mete al Betis en área contraria con sus desbordes.

(6) Cucho Hernández: muy activo los primeros minutos y diluyéndose con el paso de los mismos. Tuvo varias en sus botas pero no la tarde para que alguna acabara dentro.

Suplentes

(6) Giovani Lo Celso: cuando más fácil es acelerarse al ir por debajo en el marcador, el rosarino le dio el temple necesario para dominar el partido, bajar algo las revoluciones y crear juego con la cabeza y no con el corazón. Determinante en el 2-2.

(5) Aitor Ruibal: trabajó y terminó de lateral los últimos minutos. Entró para ayudar en la resta y darle rápido el balón a Fornals, Lo Celso y Antony. Ni él ni nadie se entendió con Junior.

(Sc) Pablo García: salió casi en el descuento y apenas entró en juego salvo en la última jugada del Villarreal-Betis.