Pellegrini: "El equipo no bajó los brazos, tiene mucha confianza y buscó el empate hasta el final con orden y fútbol"

El Real Betis Balompié rescató en el descuento por medio de Antony un valioso empate en la lucha con el Villarreal por la Champions League en La Cerámica que estaba perdido en el minuto 64 cuando caía por 2-0 en el marcador siendo superior en el juego y teniendo más llegadas.

No conseguía transformar ninguna y los de Marcelino García Toral anotaron en dos fallos individuales complicando a los de Manuel Pellegrini, que como reconoció en el flash de Movistar a pie de campo una vez acabó el choque, se marcha "satisfecho con cómo conseguimos el punto".

Pellegrini, satisfecho con cómo empató el Betis

El técnico verdiblanco hizo en primer lugar un buen análisis del partido, destacando la resiliencia de los suyos para tener templanza en buscar el empate con 24 minutos por delante: "Satisfecho con cómo conseguimos el punto, muy satisfecho porque íbamos perdiendo 2-0 ante un muy buen equipo aquí en su casa y es siempre difícil remontar. Contento con lo que hizo el equipo, creo que no tenía por dónde, primero perder ese primer tiempo 1-0 en la última jugada, un error nuestro, no fue una jugada de ellos. Cuando habíamos tenido 3 o 4 ocasiones de gol muy claras que las definimos mal en el último paso, así que creo que habíamos sido superior el primer tiempo. Desgraciadamente nos venimos con un gol en contra, en el segundo seguimos intentando buscar, vino la segunda oportunidad también en nuestro mejor momento. Pero el equipo no ha bajado los brazos, tiene mucha confianza en lo que hace, creo que lo buscamos hasta el final con orden y con fútbol. Primero descontar y después lograr ese empate que, como repito, con la manera como se logró, muy contento. Por lo que fueron 90 minutos del partido, creo que fuimos muy superiores a Villarreal, mucho más jugando aquí en su casa".

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Villarreal CF y el Real Betis Balompié en el estadio La Cerámica. / Iván Terrón / AFP7 / Europa Press

Antony, dos goles de gran nivel

Preguntado por Antony y por la puntería sobre todo del equipo verdiblanco, Pellegrini se centró en el de Osasco y en sus dos golazos: "Sí, por supuesto, creo que los dos goles de Antony son de mucha calidad, de mucha precisión. El mismo Antony había tenido el primer tiempo quizás valores más fáciles y no se lograron hacer. Pero eso es el fútbol, son errores y aciertos de ambos equipos. Pero en términos generales, como digo, creo que fuimos superiores a Villarreal aquí en su campo. Y no es fácil ser superior a este equipo Villarreal, porque juega muy bien, tiene jugadores muy desequilibrantes".

"Antony está trabajando muchísimo"

"Yo lo dije hace un tiempo atrás, Antony la última vez que jugó un partido fue en el mes de mayo. Volvió a jugar ahora en el mes de septiembre cuando llegó acá con nosotros. Es mucho tiempo sin jugar, pero está con una madurez importante. Está trabajando muchísimo en el partido con y sin balón. Aparece en carrera con 40 metros, mete cambios de frente, llega al área, trabaja en la recuperación. Y eso mismo, concentración, le ha hecho quizás amortiguar un poco esa falta de precisión que sin lugar a dudas que está. Y estos dos goles le van a venir muy bien".

Elude la polémica

Por último, 'El Ingeniero' no quiso hablar de la polémica de Lo Celso y Pau Navarro en el área groguet: "No, no, no he tenido la oportunidad de verlo. Creo que fue un partido en que ambos equipos se dedican a jugar al fútbol. Creo que es muy positivo también para el espectáculo. Ellos tuvieron la fortuna de ponerse en ventaja con muy poca llegada a la portería nuestra. Solo tuvimos la fortuna de empatar en el último minuto", finalizó Pellegrini sobre el empate del Betis en Villarreal.