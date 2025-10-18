El Betis, a por el Villarreal en La Cerámica para dar un golpe de autoridad por la Champions

"Ganar al Villarreal serían tres puntos y restarle tres a un rival directo. No miro a futuro, miro a presente y colocarnos terceros sería defender lo que uno ha conseguido que es distinto a esperar otros resultados. Es un partido muy importante, no una final pero hay que salir a buscar los puntos desde el inicio", declaraba en la sala de prensa Manuel Pellegrini en la previa de este Villarreal CF - Real Betis Balompié en La Cerámica que se disputará esta tarde con la tercera posición de LaLiga EA Sports en juego y, sobre todo, con la Champions League como telón de fondo, el verdadero final al que quieren aspirar ambos conjuntos.

Será uno de los choques más señalados de la temporada aunque sea todavía la jornada 9. Para el equipo amarillo, alcanzar esa meta es casi una obligación por su estructura y presupuesto; para los de Manuel Pellegrini, en cambio, supone una aspiración cada vez más real, impulsada por la solidez y la amplitud de plantilla que el técnico chileno ha logrado recuperar tras el parón internacional.

Isco y Bakambu se quedan en Sevilla y Pellegrini tendrá que hacer otro descarte

Durante este parón internacional, El Ingeniero ha podido contar de nuevo con tres piezas clave: los centrales Marc Bartra y Diego Llorente, que aportan jerarquía y experiencia, y Nelson Deossa, una de las apuestas del verano que apenas había tenido continuidad por sus problemas físicos. Solo Cédric Bakambu y el lesionado Isco Alarcón serán bajas seguras, por lo que Pellegrini dispondrá de casi toda su plantilla, además de los canteranos Ángel Ortiz y Pablo García. A uno más lo tendrá que dejar sin convocar en La Cerámica.

Marcelino, ante un partido por la Champions "especial y simbólico" El técnico del Villarreal CF, Marcelino García Toral, afronta un compromiso con un valor especial este sábado frente al Real Betis. El encuentro, que se jugará en La Cerámica a las 18:30, le convertirá en el entrenador con más partidos al frente del club castellonense, alcanzando los 260. El asturiano reconoció que será una fecha emotiva, marcada por la gratitud hacia quienes confiaron en él, y expresó su deseo de coronarla con un triunfo. El choque presenta además una curiosa coincidencia: Marcelino batirá el récord histórico del Villarreal justo ante Pellegrini, quien al mismo tiempo se convertirá en el técnico con más encuentros en Primera División dirigiendo al Betis. 'El Ingeniero' igualó en Cornellà a Serra Ferrer con 198 partidos dirigidos en la élite y lo superará en La Cerámica, llegando a los 200 con el Betis en Primera División ante el Atlético de Madrid: "Es una casualidad bonita y es una doble coincidencia que este récord se confirme en un partido entre ambos", manifestó Marcelino. Sobre el Betis, el entrenador del submarino amarillo dijo que "nos espera un rival complicado, con aspiraciones similares a las nuestras. El año pasado, durante una fase importante de la competición, fue un rival directo. Tienen una plantilla muy buena, Pellegrini los hace competitivos, juegan bien al fútbol y consiguen buenos resultados. El Betis tiene experiencia, calidad y es capaz de estar en el partido hasta el minuto final". Respecto al estado de sus jugadores, también atizado el Villarreal por el parón, comunicó Marcelino que "Mikautadze tiene unas molestias, veremos cómo va su evolución. Foyth es poco probable que llegue al partido y Gerard y Ayoze sí que estarán".

Marcelino García Toral saluda a Manuel Pellegrini durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, entre el Real Betis Balompié y el Villarreal CF, en el estadio Benito Villamarín. / Julio Muñoz / EFE

En la portería, todo apunta a que Pau López seguirá bajo palos tras su notable actuación en Cornellà. Bellerín continuará en el lateral derecho, mientras que Bartra y Natan podrían formar la pareja de centrales titular, dejando a Llorente y Valentín Gómez como alternativas de peso para la Europa League. En la izquierda, el técnico valorará el estado físico de Ricardo Rodríguez, muy cargado tras sus compromisos con Suiza, y de Junior Firpo, que llega con mejor ritmo de trabajo.

El mediocampo apunta a tener a Sofyan Amrabat de nuevo al mando: "Sofyan Amrabat fue con su selección la primera semana y a hacer trabajo físico, está recuperado y no tenía gravedad, se integró lunes y trabajó de forma normal y está en la lista de citados", explicaba Pellegrini, que lo acompañará con Marc Roca para dar equilibrio ante un Villarreal que acostumbra a romper líneas con transiciones rápidas. Pablo Fornals parte como principal opción para la mediapunta, aunque Pellegrini podría reservar a Lo Celso tras su largo viaje desde Argentina, utilizándolo como revulsivo en la segunda mitad o en el duelo europeo del jueves en Bélgica.

En ataque, Antony busca reencontrarse con su mejor versión tras un inicio irregular, mientras que Abde Ezzalzouli llega en plena forma después de firmar un gran parón con Marruecos y consolidarse en el costado izquierdo. Cucho Hernández volverá a ser la referencia ofensiva de un Real Betis Balompié que no renuncia a soñar con la Champions, sabiendo que el sábado en La Cerámica se mide a un rival directo por ese ansiado objetivo.