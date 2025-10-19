La confesión de Antony a los capitanes del Betis

El MVP del Real Betis Balompié sobre el verde de La Cerámica fue Antony Matheus dos Santos, que con dos golazos fue capaz de revertir el marcador y lograr un valioso empate para los verdiblancos en el descuento en un encuentro con mucho fútbol ante el Villarreal en una lucha abierta por los puestos que dan acceso a la Champions League.

Al término del encuentro, el extremo zurdo de Osasco habló en los micrófonos de Movistar resaltando la importancia del punto aunque dejando claro que venían a ganar: "Estoy muy feliz. Claro que nosotros queríamos los tres puntos, pero sabíamos la importancia que tenía este partido y es importante también no perder. Conseguimos el empate ante un equipo de mucha calidad como el Villarreal. Hay que pasar página, un punto también es importante y seguir ahí empatando o ganando nos da mucha confianza".

Antony destaca la lucha del Betis hasta el final

Sobre el partido, Antony reconoce que "queríamos los tres puntos pero no perder también es importante. Con un 2-0 es difícil cambiar el partido pero estoy feliz por los dos goles y los pases de Pablo, un gran jugador. Es importante no perder puntos. Tenemos que tener estas ganas y mentalidad. Por más que vayamos 2-0, el partido no está terminado. Vamos a pelear hasta el final, esto es el Betis. El Betis es así. Tenemos que cambiar ahora la página, que el jueves tenemos otro partido".

Además de ofrecer su valoración del partido, el brasileño habló sobre los béticos desplazados: "Tengo mucho cariño por la afición y siempre que juego lo hago para estas personas que tienen mucho cariño hacia mí".

Antony y Aitor Ruibal celebran el segundo gol del Betis en La Cerámica ante el Villarreal en la jornada 9 de LaLiga EA Sports. / Andreu Esteban / EFE

Al final del partido, en la celebración del 2-2, Aitor Ruibal evitó que una botella impactase en Antony. que le lanzaron desde la afición local del Villarreal. Hernández Maeso lo anotó y avisó al delegado de campo de los groguets siendo advertido por megafonía para que no se repitiera.

La valoración de Antony sobre sus dos goles

Incidiendo en los goles, Antony comentó que "el primero creo que es mucho más difícil porque el balón está fuera del área, un poco lejos, pero pego muy bien ahí. Siempre le digo a los compañeros que tengo esa jugada, he marcado muchos goles así y el segundo también".

Una confesión a los capitanes del Betis

Por último, Antony recordó que a su vuelta al Real Betis Balompié este verano, ya traspasado desde el Manchester United, habló con los capitanes y les confesó que veía todo con mayor ambición: "Cuando llegué aquí le dije a los capitanes que siento que este equipo está con más ganas, todos más preparados, los entrenamientos, la mentalidad de ganador… Eso es muy importante. Vamos a seguir así para triunfar".