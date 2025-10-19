Fornals destaca la calma del Betis para empatar: "Estuvimos más tranquilos con el balón yendo 2-0 abajo que con 0-0"

El Real Betis Balompié arañó este sábado en La Cerámica ante el Villarreal Club de Fútbol un valioso empate en el tiempo de descuento tras un partido que no mereció marcharse de vacío después de ser "muy superiores al Villarreal en los 90 minutos" tal y como reconoció Manuel Pellegrini al término del encuentro.

No marcó ninguno de los dos tantos del conjunto verdiblanco Pablo Fornals, pero sí fue el asistente en ambos para que Antony la colocara en sendos disparos en el palo largo de Arnau Tenas.

Fornals da su opinión sobre las protestas por el Villarreal-Barça en Miami

El castellonense, al término del partido, habló en el flash de Movistar y en la zona mixta ante los medios de comunicación analizando las claves de un duelo por la Champions y haciendo hincapié también en ese partido que LaLiga ha trasladado a Miami entre Villarreal y Barça: "Obviamente hay un descontento entre muchos clubes. Como jugadores, también. Es bueno que nos pronunciemos porque el futbol es de todos, pero también de los jugadores. No ayuda que nos pronunciemos y que a través de LaLiga se capeen esos primeros 15 segundos o se ponga imágenes del estadio por fuera o de los entrenadores cuando estamos reivindicando entre todos nuestro fútbol".

"Con buen sabor de boca"

Fornals también habló sobre el partido, del que cree que dejó al Betis "con buen sabor de boca", añadiendo que venían a por los tres puntos: "Sí que es verdad que cautos, porque después de haber hecho una primera parte seria, nos hemos ido con uno abajo en una jugada aislada, un gran tiro de un jugador suyo, pero creo que la segunda parte, desde que ha quitado el árbitro, solo se han visto las trece barras intentar sacar algo positivo y muy contento de que, aunque no sean los tres puntos que veníamos a buscar, pero haya sido uno".

Pablo Fornals golpea el balón durante el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Betis en La Cerámica. / AFP7 vía Europa Press

El Betis, tranquilo a la hora de remontar

En la línea de lo que manifestó Pellegrini: "El equipo no ha bajado los brazos, tiene mucha confianza en lo que hace y creo que lo buscamos hasta el final con orden y con fútbol", habló el mediocentro del Betis: "Sí, parece que aunque no sea lo que queremos, pero que hemos estado más tranquilos con Balón, yendo 2-0 abajo que con el 0-0, y muy contento porque al final se ve lo que se trabaja la semana, que somos un equipo que quiere tener la pelota, que quiere jugar bien al fútbol y contentos de que a través de eso hayamos podido sacar un punto. Después de ponerse 2-0 en un estadio y contra un equipo así y con lo bien trabajado que está para correr a la contra, es de admirar por nuestra parte que hayamos conseguido sacar un punto después de eso".

Fornals no se moja en el no penalti a Lo Celso

"Yo confío en mi compañero. Entiendo que un jugador como Gio, delante del portero, si no la marca o no tiene opción de tirar, es porque algo ha pasado, porque es un grandísimo jugador y había hecho una gran jugada en conjunto. Entonces, me sorprendía que lo tuviera tan claro, pero obviamente hay herramientas para eso y si han decretado que no, obviamente ya no podemos hacer nada".

Ahora, el Real Betis Balompié se centra en el tercer partido de la UEFA Europa League que lo llevará hasta Bélgica para jugar con el KRC Genk: "Al final es lo que nos hemos ganado con nuestro buen hacer el año pasado, así que a disfrutar", sentenciaba Pablo Fornals.