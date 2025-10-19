Ladrón de Guevara explica el fichaje de Valentín Gómez: "Era un jugador 100% para firmar"

Sacó a la luz hace unos días el Real Betis Balompié cómo era un día a día en la vida de la dirección deportiva de la entidad, contando los entresijos de las decisiones de los viajes de los scouts, una charla reciente con Manuel Pellegrini para evaluar un futbolista a corto plazo, la importancia de ver partidos in situ e incluso personalizando en uno de los refuerzos del mercado de verano, Valentín Gómez, con el que hubo unanimidad.

Lo primero que resalta Manu Fajardo, director deportivo del Betis, en la charla, es que hay reuniones todos los días: "Son diarias las reuniones entre Álvaro, Andrés y yo para tratar y definir distintas cuestiones. En este momento estamos inmersos definiendo un poco cuál va a ser la hoja de ruta de las próximas dos o tres semanas de la dirección deportiva, qué partidos vamos a visualizar in situ y la verdad que es muy importante trabajar con un orden, con las ideas claras para también poder optimizar recursos".

Álvaro Ladrón de Guevara: el trabajo de la secretaría técnica

El secretario técnico de la entidad verdiblanca, Álvaro Ladrón de Guevara, explicó cómo queda todo organizado con los scouts para que el trabajo esté definido: "Organizamos una serie de rutas para que los scouts durante el fin de semana o durante la semana vayan a ver partidos con objetivos específicos y vayan resaltando nombres, que vayan apareciendo nombres por posición, por situación contractual, que sean realistas para el mercado Betis. Entonces, nosotros recogemos toda la información de todos los scouts, también la nuestra, que también hacemos ese trabajo de scouting, y lo vamos recopilando todo en un Excel donde aparecen únicamente los jugadores que entendemos que son interesantes".

También, detalla que según qué color hay una hoja de ruta a seguir con el jugador: "Aquí no aparecen los nombres de los jugadores, pero sí que aparece un poco la valoración de lo que es la dirección deportiva. Esos colorines, verde firmar, amarillo seguir. Cuando un scout destaca a un jugador, se va a Suecia y destaca a un jugador, ese jugador no se queda ahí, sino que rápidamente, si ese jugador ha sido marcado como firmar por un scout, durante el trabajo semanal se le pasa a otro scout para que lo vea.

Álvaro Ladrón de Guevara durante la entrevista del Betis / Real Betis

"Cuando ha ido a firmar, ya empieza a aparecer una alerta y empezamos a verlo más. Cuando van dos, tres, cuatro, entramos generalmente Andrés y yo, también Manu, y hacemos también visionado en directo, vamos al lugar a verlo sobre el terreno de juego. Entonces aquí vamos coloreando este cuadro y ya vamos destacando una serie de nombres que entendemos que son susceptibles de poder ser adquiridos por el Betis en los próximos mercados. No todo el mundo ve todos los jugadores siempre, salvo algunos casos en concreto, sobre todo aquellos jugadores que ya de verdad sí que pensamos que hay posibilidades reales de firmarlos. Hay un caso curioso del pasado verano, porque esto no es tan habitual. Al Betis al final todos los veranos vienen ocho, diez, once, seis jugadores, depende de las necesidades".

Valentín Gómez "era un jugador para firmar" según Ladrón de Guevara

Además de hablar de menos específicas sobre los viajes de los scouts o el análisis, siempre todo bien organizado, de cada jugador, Ladrón de Guevara destacó el caso de Valentín Gómez, un jugador en el que todos coincidieron que había que firmarlo.

"El caso de Valentín Gómez, que ha sido uno de los fichajes más recientes, que ahora ha jugado cuatro partidos de forma consecutiva como titular a muy buen nivel, viniendo de un contexto totalmente distinto. Pero en su caso, cuando hicimos el análisis del jugador, tanto a nivel individual, es decir, que cada scout observaba únicamente a ese jugador en diferentes contextos, en diferentes partidos, como el visionado en directo, en este caso Andrés fue a Argentina a verlo a Buenos Aires, estuvo Alexis, uno de nuestros scouts, estuve yo mismo también allí, conociendo un poco el entorno también del chico. En este caso hubo un 100% de firmar. Esto no es tan habitual, insisto, incluso en los mejores jugadores, pero en este caso toda la dirección deportiva, toda la secretaría técnica entendió que Valentín era un jugador para firmar".

Mucha coincidencia en la llegada de Valentín

"Lo bueno es que vemos tantos perfiles durante el año, que tienes tanto con lo que comparar, que cuando hay tantas personas, cada una con unas ideas o con un entendimiento del juego, a lo mejor con diferentes matices, y todos coinciden en que ese futbolista encajaría en un contexto como el nuestro, te da la tranquilidad, más allá de lo que tú individualmente puedas observar, o que haya dos o tres scouts, sino que en este caso es la totalidad, sin duda".

Se ven muchos más jugadores de los que se firman

"Hay muchísimos, al final el Excel (mostrado anteriormente) de lo que es esta temporada, vuelvo a él, esto va hacia abajo, hay muchísimos nombres, y cada mes aparecen nuevos nombres, evidentemente todos estos jugadores no van a venir al Betis, luego hay muchas situaciones, el mercado es muy dinámico, en la que algunos jugadores que están ahí, que nos convencen y que firmaríamos, de repente dejan de ser posibilidades reales, porque tienen un rendimiento muy alto en pocos meses, son jóvenes, y su valor de mercado es menos, y aumenta exponencialmente, entonces dejan de ser objetivo Betis".