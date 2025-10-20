Dani Fragoso: "Pablo García tiene un ángel, cada vez que coge la pelota pasa algo"

El Juvenil A del Real Betis Balompié comenzará este martes en Suiza una nueva aventura en la UEFA Youth League ante el Basilea y su entrenador, Dani Fragoso, habla ahora antes del estreno en el viejo continente esta temporada y también repasa la progresión de Pablo García.

Con 13 de 15 puntos el comienzo del campeonato liguero, Fragoso comenta en MundoBetis que se siente satisfecho con el inicio: "Estamos empezando como un proyecto nuevo. Jugadores totalmente nuevos en el equipo y en la categoría, es verdad que algunos ya han jugado, pero otros aún no. La verdad que muy contentos por cómo se están dando los resultados, y ya no solo eso, sino también cómo se están consiguiendo. Hemos jugado con canteras potentes de Andalucía como Granada, Almería, Málaga… Campos complicados que hemos ido y que es verdad que hemos ganado y jugando bien, así que muy contento por cómo están compitiendo los chicos".

La Youth League, una competición con un acceso complicado

Reflexiona el técnico verdiblanco del Juvenil A, que la Youth League es una competición a la que" s muy difícil acceder porque es por méritos propios. La buena campaña que hicimos el año pasado, de ser campeones de España, nos da la posibilidad de volver a jugar otra vez, y bueno, por segundo año consecutivo y la segunda vez en toda la historia del club. La vamos a jugar y, lo digo, superilusionadísimo. El club, nosotros, los jugadores… Son vivencias que estamos viviendo que no sabemos cuándo se van a volver a repetir porque el fútbol es muy cambiante. Tenemos que tener los pies en el suelo y trabajar en el día a día. La vamos a jugar por méritos propios, como te he dicho, y supercontentos por lo que viene".

Fragoso recuerda la eliminación ante "todo un Bayern de Múnich"

"Sí, lógicamente. Al final, las vivencias que tuvimos el año pasado fueron brutales y lo hemos hablado incluso entre nosotros. Fuimos campeones, pero ha pasado un camino que tuvimos que pasar, la eliminación que tuvimos con el Bayern, pero ese partido creo que fue uno de los más completos que tuvimos de la temporada y ante todo un Bayern de Múnich. Cómo se jugó, cómo interpretamos, los valientes que fuimos, ante todo un muy buen equipo, uno de los mejores equipos de Europa… Los goles son lo que marcan los partidos y quedamos 0-1. Estoy supercontento por cómo se dio el partido. Si hay que caer de alguna forma, que fuese así. Y, sobre todo, yo creo que también, a partir de ahí, hubo un antes y un después en el equipo, de cómo se dio. Y, sobre todo, también al final de la temporada, gran parte de cómo vivimos eso de ganar el Campeonato de España fue por vivencias que tuvimos, ¿no? Fue un aprendizaje brutal lo que tuvimos el año pasado".

Pablo García en un entrenamiento con el primer equipo del Real Betis Balompié esta temporada en la CD Luis del Sol / Álex Mérida

Pablo García, la joya de la cantera del Betis

"Con Pablo sobran las palabras. Ya se está viendo el hambre que tiene, la emoción que tiene. Yo se lo dije una vez, que creo que él tiene como un ángel, un ángel de decir, cada vez que coge la pelota pasa algo, ese don de asociarse, ese don de, sobre todo, los que tiene alrededor también contagiarse de la buena energía que él tiene, de querer ganar, de ser un competidor nato… Y eso se tiene o no se tiene. No lo voy a descubrir yo pero ya digo que sobran las palabras. El año pasado jugó con el primer equipo, la misma semana jugó con el Betis Deportivo y luego él pidió bajar con nosotros. Un jugador que haga eso… a un entrenador le llena de orgullo. Cuando jugó la final de la Conference League, junto con Manu, se vino desde allí para jugar hasta Ponferrada. Son jugadores que tienen un don, tienen ese ángel que tienen los grandes futbolistas, y le auguro un futuro espectacular".

"Pablo es el claro ejemplo de que en el Betis aparte de futbolistas formamos a personas"

"Sí, eso también nos encargamos aquí. De decir que aunque ganes, que aunque estés en el primer equipo, hay que tener los pies en el suelo. Aparte de futbolistas, formamos a personas. Él es un claro ejemplo, le da igual jugar con este equipo, jugar con el Betis Deportivo, con el primer equipo… Y eso para todos los jugadores que están en cantera es un claro ejemplo de ganas, sobre todo de sentir que esto es tuyo, y eso se lo inculcamos desde muy pequeñito. Es un fuera de serie".