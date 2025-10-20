Sofyan Amrabat descansa en la vuelta al trabajo del Betis

El Real Betis Balompié ha comenzado este lunes con los entrenamientos previos al tercer duelo de la UEFA Europa League que lo llevará hasta Bélgica, a Genk, donde intentará hacerse con los tres puntos para ir encarrilando el pase a los octavos de final y librarse de la ronda previa, buscando esos ocho primeros puestos.

La sesión matinal ha sido de gestión de cargas para algunos titulares tras el empate en el descuento en La Cerámica ante el Villarreal CF con dos golazos de Antony que sirvieron para igualar en la segunda mitad tras ponerse 2-0 en el marcador. Aguantó el conjunto verdiblanco y por medio del orden consiguió un valioso resultado en su lucha con los groguets y con el resto de equipos por los puestos de Champions League. Sofyan Amrabat ha sido el que se ha quedado en el gimnasio.

Ahora ya está centrado en la vuelta de la competición continental, en la que Manuel Pellegrini hará rotaciones como de costumbre, empezando estas presumiblemente desde la portería con Álvaro Valles bajo palos y cambios en la defensa con Marc Bartra, Ricardo Rodríguez e incluso la entrada de Ángel Ortiz o Aitor Ruibal en la derecha.

Sofyan Amrabat, la ausencia del lunes en el Betis

Uno de los jugadores más destacados del Betis ante el Villarreal fue Sofyan Amrabat, que este lunes no saltó con sus compañeros al campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y se quedó en el gimnasio. Informó la entidad verdiblanca que se debe a un habitual reparto de cargas, propio de algunos titulares tras los partidos. Hay que recordar que el internacional marroquí sufrió un golpe contra el Ludogorets que le impidió jugar en Cornellà y que hizo que viajara con la selección para ser evaluado sin jugar. 'El Ingeniero' sobre esta dolencia, aclaró en la previa al partido contra los de Marcelino que "fue con su selección la primera semana y a hacer trabajo físico, está recuperado y no tenía gravedad, se integró lunes y trabajó de forma normal y está en la lista de citados".

El segundo de los siete partidos de este tramo de competición

En estas tres semanas que comenzaron el sábado pasado, el Betis jugará hasta siete partidos de tres competiciones, Liga, Europa League y Copa del Rey. El primero del campeonato nacional se saldó con empate en La Cerámica, ahora le toca ir a Bélgica para visitar al Genk y luego recibirá el lunes próximo al Atlético de Madrid, al que lo seguirá un breve desplazamiento a Palma del Río para estrenarse en el torneo copero, y tras él recibirá en La Cartuja a Mallorca y Lyon y terminará antes del siguiente parón internacional en Mestalla contra el Valencia.

La consecución de tantos encuentros en un periodo comprimido hace que Pellegrini tenga que tirar de todos los jugadores de su plantilla para ir nutriendo a todos de minutos entre los cuatro duelos ligueros, los dos por el viejo continente y el de la competición del KO en el que presumiblemente jugarán los menos habituales.

Tras esa tercera y última ventana internacional de noviembre, el Betis jugará contra el Girona en La Cartuja en la jornada 13 de LaLiga EA Sports el domingo 23 de noviembre a las 16:15 horas.