Alineación probable del Betis ante el KRC Genk: Lo Celso, Antony y un momento perfecto para Bartra y Deossa

El Real Betis Balompié se enfrentará este próximo jueves al KRC Genk en Bélgica con motivo de la tercera jornada de la liguilla de la UEFA Europa League en la que el conjunto verdiblanco lleva hasta la fecha cuatro puntos como resultado del empate ante el Nottingham Forest en La Cartuja y de la victoria en Razgrad contra el Ludogorets.

Ahora le toca volver a tierras belgas, donde el curso pasado venció por 0-3 en la vuelta del playoff de acceso a octavos de final de la Conference League. En aquella ocasión jugó contra el KAA Gent en Gante y ahora lo hará ante el KRC Genk en Genk, muy cerca de la frontera con Países Bajos y Alemania.

Para el tercer duelo por el viejo continente, Manuel Pellegrini hará rotaciones como en los dos primeros, presentando un once con jugadores de jerarquía y que no sienta la merma respecto a los teóricos titulares, gracias en parte a la confección de una plantilla "equilibrada" según 'El Ingeniero' y que cuenta con todos los puestos doblados.

Será una oportunidad perfecta para ver de nuevo a jugadores que regresan de lesión como Marc Bartra o Nelson Deossa, incluso con algunos minutos para Diego Llorente en la segunda mitad depende del contexto y resultado del encuentro, así como para que Álvaro Valles coja minutos en portería o para que algún fichaje de verano como Rodrigo Riquelme dé ese esperado paso al frente que se le presupone desde su llegada.

Hasta 9 cambios respecto al once del Betis en La Cerámica

Lo más previsible es que Manuel Pellegrini gestione minutos a toda la plantilla para ir teniendo a todos los jugadores metidos en la película. Frente al KRC Genk tendrá la oportunidad bajo palos Álvaro Valles, que ya jugó el último envite europeo ante el PFC Ludogorets Razgrad en Bulgaria, donde mantuvo la portería a cero en el triunfo por dos goles del conjunto verdiblanco.

El guardameta de La Rinconada estará escudado en la derecha por Aitor Ruibal o Ángel Ortiz. Quedó el joven canterano en Villarreal fuera de la citación y viene reclamando minutos, además el de Sallent tampoco estuvo fino en el partido de Bulgaria.

Con la presumible vuelta de Marc Bartra al eje de la zaga y con Ricardo Rodríguez relevando a Junior Firpo en la izquierda, la otra duda de la defensa para Pellegrini estará entre Natan y Valentín Gómez. El brasileño ha jugado los once encuentros del Betis esta temporada (9 de Liga y 2 de Europa League) y quizás sea momento para que descanse y entre el argentino junto a uno de los capitanes del Betis.

Nelson Deossa, del Real Betis Balompié, en acción durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Levante UD y el Real Betis Balompié en el estadio Ciutat de Valencia. / Iván Terrón / AFP7 / Europa Press

Deossa, una de las grandes novedades en la medular

Uno de los principales fichajes de la entidad de las trece barras en verano, Nelson Deossa, sólo ha podido jugar 18 minutos ante el Athletic y 45' contra el Levante, todo ello debido a sus problemas en el tobillo desde que llegó desde Rayados de Monterrey. El de Marmato, como confirmó Pellegrini, ya no siente dolor y está listo para la acción: "Lo de Nelson Deossa sigue exactamente igual, lleva tiempo integrado y ha trabajado más largo con el primer equipo, y su incorporación irá poco a poco para darle comienzo y ver para cuánto tiene".

Junto al colombiano debe entrar en el doble pivote Sergi Altimira, que ha sido suplente en los tres últimos encuentros ligueros y sólo tuvo 14 minutos en Cornellà. El de Cardedeu luchará un día más por un puesto muy complicado en el Betis desde la contratación de Sofyan Amrabat.

Riquelme ante una nueva oportunidad

Uno de los que repita como Valentín es Antony, que fue el héroe del empate en La Cerámica con dos golazos al primer toque, uno de ellos en el descuento, y que quiere encontrar una regularidad a nivel alto para volver a las grandes actuaciones del curso pasado de forma repetida. Al de Osasco le ha costado coger el ritmo, le falta un puntito, pero es decisivo siempre.

En el costado contrario del ataque debe actuar Rodrigo Riquelme, al que Abde ha relegado al banquillo desde su recuperación. El madrileño debe seguir en busca de ofrecer un mayor rendimiento y empezar a ser determinante después de desembolsar un dinero importante por él el conjunto verdiblanco.

En la mediapunta estará Giovani Lo Celso, que como en el anterior parón internacional descansó tras el mismo. En esta ocasión será Fornals quien vea al menos el primer tiempo, a priori, desde el banquillo y guarde sus opciones para el segundo acto en Bélgica.

Cédric Bakambu también quiere su sitio en el Betis y la Europa League parece de momento en la liguilla su competición y en la que tendrá que ganarse más protagonismo en Liga.