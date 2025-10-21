KRC Genk - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié viajará este miércoles hasta Bélgica para medirse en Genk al KRC Genk en el Cegeka Arena en la tercera jornada de la liguilla de la UEFA Europa League, en la que los pupilos de Manuel Pellegrini buscarán una nueva victoria como frente al Ludogorets para ir encarrilando el pase a los octavos de final de marzo y no tener que jugar esa eliminatoria previa los días 19 y 26 de febrero de 2026.

Para eso aún queda un largo camino y mientras el conjunto verdiblanco se centra en el encuentro en tierras belgas, en el que 'El Ingeniero' hará seguramente varias rotaciones manteniendo seguramente a tres o cuatro de los titulares de La Cerámica como mucho, con Giovani Lo Celso o Antony como hombres clave y con la vuelta tras lesión de jugadores como Marc Bartra o Nelson Deossa que deben ir cogiendo minutos y aportar en este importante tramo de temporada.

La vuelta de Valles bajo palos y la posible entrada de Ángel, Bartra, Altimira o Deossa en el once

Será como decimos un Betis renovado respecto al que empató el pasado sábado contra el Villarreal con dos goles de Antony. Precisamente, el de Osasco apunta a ser uno de los pocos que repitan de aquel once.

En portería se prevé la vuelta bajo palos de Álvaro Valles, con Ángel Ortiz, Bartra y Natan o Valentín en el eje y Ricardo Rodríguez en el costado zurdo.

Sergi Altimira debería partir de inicio y puede que lo haga acompañado de Nelson Deossa, que ya dejó caer Manuel Pellegrini que habría que incorporarlo de manera gradual: "Lo de Nelson Deossa sigue exactamente igual, lleva tiempo integrado y ha trabajado más largo con el primer equipo, y su incorporación irá poco a poco para darle comienzo y ver para cuánto tiene".

Por delante del doble pivote con el de Cardedeu y el de Marmato, dando descanso a Amrabat y Marc Roca, pueden actuar Antony en la derecha y Rodrigo Riquelme en la izquierda. El madrileño es uno de los fichajes de verano y necesita dar un pasito más en su juego para plantarle batalla a Abde. En la mediapunta hay pocas dudas con Giovani Lo Celso, que no jugó tras el parón internacional, en la mediapunta. El rosarino ya fue clave ante el Ludogorets. Arriba, Cédric Bakambu, el hombre gol del Betis en Europa.

Cegeka Arena, estadio del KRC Genk antes de un encuentro de Europa League / KRC Genk

Horario del partido entre el KRC Genk - Real Betis Balompié

El conjunto de Manuel Pellegrini viajará hasta Bélgica en la jornada 3 de la liguilla de Europa League para medirse al KRC Genk de Thorsten Fink este jueves 23 de octubre a partir de las 18:45 horas en el Cegeka Arena.

Dónde ver por televisión el KRC Genk - Real Betis Balompié

El encuentro entre el KRC Genk de Thorsten Fink y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.