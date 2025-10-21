El Real Betis Balompié, de la mano de hummel, presenta una nueva colección especial inspirada en el Día de Muertos, una de las festividades más populares de México que se celebra cada 1 y 2 de noviembre en honor a los seres queridos fallecidos.

Esta edición limitada pretende hacer un guiño a los aficionados del país norteamericano, donde la comunidad bética ha crecido en las últimas temporadas. La colección incluye una sudadera y una camiseta prepartido, con tallas disponibles para niños y adultos, además de una gama de productos complementarios como tazas y cuadernos.

El Real Betis y hummel lanzan una colección especial en homenaje al Día de Muertos de México / El Correo

El diseño de las prendas está inspirado en la cultura mexicana con la representación, tanto en la parte frontal como en el dorso, de una catrina, una de las figuras más icónicas del Día de Muertos, con detalles en distintas tonalidades de verde. Sus ojos están formados por la doble 'B' característica del escudo del Real Betis, aportando un toque distintivo y único. También la bandera de México tiene presencia en el cuello como símbolo de unión de ambas culturas.

El logo de hummel y el propio escudo del Real Betis se aplican sobre la prenda mediante TPU, añadiendo un efecto iridiscente, lo que aporta reflejos cambiantes según la exposición a la luz. Estas prendas las lucirán los jugadores del primer equipo durante el calentamiento del partido de la décima jornada de LaLiga que enfrentará al Real Betis y al Atlético de Madrid el próximo lunes en el Estadio La Cartuja.

La sesión fotográfica de esta colección ha estado protagonizada por Andrés Guardado, jugador histórico de la selección mexicana y futbolista de referencia del Real Betis en las últimas temporadas, y se ha realizado en el restaurante mexicano Takool, en Sevilla.

La camiseta y el resto de los artículos están disponibles desde hoy en todas las tiendas físicas y en la tienda online oficial del Real Betis Balompié.