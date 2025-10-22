Pellegrini: "El Genk es más creativo que destructivo"

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha manifestado este miércoles en rueda de prensa que espera "un partido difícil" mañana en el campo del Genk belga, un rival que "es más creativo que destructivo" y al que su equipo deberá oponer "buena intensidad".

Pellegrini pidió a sus jugadores "entrar desde el primer minuto con exigencia y desarrollar el juego de los últimos partidos", ya que ve "al plantel involucrado" y con pocas bajas por lesión, algo que le "permitirá hacer rotaciones en la misma línea de las semanas anteriores".

El técnico santiaguino sabe que el Betis está "con la confianza de los buenos resultados" recientes pero advirtió que "en el fútbol, cada partido es distinto y hay que seguir igual: salir con ambición, mentalidad positiva y agresividad que se necesita ante un equipo que juega muy bien.

A Pellegrini no le sorprende el rendimiento de un Betis en el que esta campaña "está pasando es lo mismo que en las últimas cinco temporadas", en la que pudo "ganar la Copa del Rey", disputar la "final de la Conference y clasificar todos los años para Europa: han sido años regulares, los jugadores se exigen y han adquirido madurez", dijo.

El extremo brasileño Antony dos Santos propició "un cambio importante" cuando "llegó el año pasado" y ese rendimiento "fue una de las razones por las que" el club quiso "que volviera. Le faltaba fútbol y ha tenido más minutos" pero el entrenador resaltó el valor del colectivo al recordar que "en el pasado partido en Europa, no salió de inicio y el equipo marcó dos goles".