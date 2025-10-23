El Betis visita Genk con el Top 8 en mente

El Real Betis visita este jueves al Genk en el Cegeka Arena (18.45), en la jornada 3 de la fase liga de la Liga Europa, con el objetivo de sumar una segunda victoria europea consecutiva que le permita entrar en el Top 8.

El Real Betis afronta en la ciudad belga de Genk su segunda salida europea de la temporada. Y lo hace con cuatro puntos de seis posibles en su casillero, que le han permitido ocupar la novena posición en la tabla clasificatoria. Ahora, ante un Genk que acumula tres puntos, espera lograr un segundo triunfo consecutivo en la competición que le permita asaltar los ocho primeros puestos, que otorgan el billete directo a los octavos de final.

Los de Manuel Pellegrini vienen de salvar un punto de manera 'in extremis' en Liga ante el Villarreal. Ahoras, quieren aprovechar su gran estado de forma para sumar su cuarta victoria en los últimos cinco partidos. Y es que, los verdiblancos están demostrando una alta capacidad competitiva, que les ha permitido sólo haber perdido un partido de los 11 que ha disputado a estas alturas de curso --ante el Athletic Club en Liga--.

Bartra reaparece en Genk "con la ilusión de poder ayudar desde dentro" Marc Bartra, defensor del Real Betis, ha declarado este miércoles en rueda de prensa que mañana reaparecerá contra el Genk en la Liga Europa "con toda la ilusión de poder ayudar desde dentro" después de un mes apartado de los terrenos de juego por lesión. Bartra ha comentado que "estas semanas han sido de trabajo para poder aportar" en una "cita europea en un estadio", el del equipo belga, "en el que se presenciará un buen partido de fútbol" en un torneo en el que los béticos "desde fuera", los "ven como favoritos, eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien". "Lo que sentimos es que queremos competir. Esto es Europa y se decide por detalles. Ganará el que haga mejor las cosas y en eso nos centramos en el día a día, es la filosofía que nos ha llevado a hacer buenas temporadas. El camino del año pasado nos hizo muy fuertes. La final del Chelsea, más allá de ser subcampeones, nos dio una madurez como equipo importante", añadió el central catalán.

Una regularidad que, en parte, está consiguiendo gracias a la dosificación de esfuerzos en sus jugadores. El técnico chileno tiene claro que la profundidad del equipo y las rotaciones son clave para poder competir en Liga, Liga Europa y Copa hasta final de temporada.

En Genk volverá a apostar por jugadores habituales de los compromisos continentales como el trío ofensivo formado por Roro Riquelme, Cedric Bakambu y Chimy Ávila. Los tres fueron titulares en la victoria ante el Ludogorest y no contaron con minutos en La Cerámica ante el Villarreal. Una situación similar a la de Altimira, Lo Celso y Marc Roca, que tampoco jugaron los 90 minutos, y apuntan al once en Bélgica.

Así, gran parte de las aspiraciones de los andaluces en belgas, donde han ganado los dos partidos que han disputado, estarán puestas en Lo Celso y Bakambu. Ambos han demostrado en las dos primeras jornadas, con un gol cada uno, que pueden ser determinantes. El argentino está viviendo un gran inicio de curso, en el que ha marcado dos goles y repartido otros dos, mientras que el congoleño es un clásico en las noches continentales, en las que ya es el máximo goleador histórico del club.

Y por si esto fuera poco, para doblegar a un Genk que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos como local esta temporada, Pellegrini tendrá en la recámara el 'factor Antony'. El brasileño viene de marcar un doblete en Liga, y en el estreno europeo ante el Nottingham Forest ya fue decisivo con un gol y una asistencia. El que no estará será Sofyan Amrabat, al que el técnico chileno ha preferido dar descanso.