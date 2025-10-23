Europa League
Las notas de los jugadores del Betis ante el KRC Genk
Valentín Gómez y Marc Bartra, los dos jugadores más destacados del conjunto de Pellegrini en Bélgica
(5) Manuel Pellegrini: hizo nueve cambios y el Betis demostró frescura en las piernas pero mucha falta de idea para atacar al Genk. El pero, no darle minutos a Ángel Ortiz.
Titulares
(5) Álvaro Valles: no tuvo trabajo y se marcha de Bélgica con portería a cero.
(5) Aitor Ruibal: centrado en defensa y con muy poca proyección en ataque
(7) Marc Bartra: junto a Valentín, el mejor del Betis. Vuelve tras lesión dando la sensación de tenerla totalmente olvidada. Rápido en la anticipación y compenetrado con Valentín.
(7) Valentín Gómez: fue el mejor del Betis. Muy atento en los cortes en jugadas laterales y cada vez demostrando más oficio y despejando con criterio a los costados. Tiene que tener cuidado como en la acción del palo del Genk.
(5) Ricardo Rodríguez: sin cometer errores, dándosela siempre al de su equipo. Se asoma muy poco a campo rival.
(5) Sergi Altimira: le falta tener valentía y llevar la voz cantante, ser protagonista. Correcto.
(6) Nelson Deossa: sabe distribuir y entiende el juego, tiene que ser más participativo en el mismo. Una zurda con mucha calidad. Debe ir a más.
(4) Antony: se ganó la amarilla en una acción que pudo atacar hacia el área y terminó en el córner con una cartulina gratis en una acción sin recorrido. No fue influyente.
(3) Giovani Lo Celso: mucha calidad en la aceleración de las jugadas con pases al espacio, pero tiene que ser líder y tiene que ser su competición. Así es difícil que le dispute el puesto ahora mismo a Fornals en la mediapunta y debe ser una lucha entre dos muy buenos jugadores.
(4) Rodrigo Riquelme: de menos a más hasta volverse luego intrascendente. Un buen taconazo para dejar a Bakambu sólo. Le queda tener continuidad en su juego. Se esforzó, quiere ser protagonista pero no lo consigue.
(4) Cédric Bakambu: luchador, entró con dinamismo y con ganas de sumar en ataque en la construcción. Pasaron los minutos y sólo tuvo un tímido cabeceo y dos balones en los que no se entendió con Riquelme.
Suplentes
(5) Pablo García: entró participativo y se fue diluyendo al igual que todo el Betis en el partido. Lo intentó dos veces desde fuera y quizás tenía alguna opción mejor.
(5) Pablo Fornals: entró para dotar de sentido al equipo y acercarlo a la victoria, pero nadie tuvo el día.
(6) Ez Abde: ingresó al campo y se notó, quiso ganarle la batalla a Nkuba desbordando una y otra vez. De sus botas nació la más clara que Chimy desperdició.
(4) Cucho Hernández: ni sin balón en el juego ni con él, tuvo un disparo en el que se precipitó con un voleón que pudo bajar y tener mayor calma.
(2) Chimy Ávila: un remate excesivamente cruzado con tiempo para pensar en el ataque más prometedor de la segunda mitad. A un partido de pagar 350.000 euros a CA Osasuna por el segundo pago de las variables de su traspaso.
- Isco: 'Estoy agradecido al Betis por haber confiado en mí en un momento que no lo estaba pasando bien
- Ladrón de Guevara explica el fichaje de Valentín Gómez: 'Era un jugador 100% para firmar
- Alineación probable del Betis contra el Espanyol: Amrabat, Fornals y Lo Celso
- La confesión de Antony a los capitanes del Betis
- España Sub-20 juega con el bético Pablo García los octavos del Mundial: dónde y cómo ver gratis el partido
- Las palabras de Bartra sobre Isco: 'Más allá de su magia, admiro su evolución mental y su forma de sobreponerse
- Una llamada inesperada de Pellegrini a la cantera del Betis
- Las notas de los jugadores del Betis ante el Nottingham Forest