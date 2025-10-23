Las notas de los jugadores del Betis ante el KRC Genk

(5) Manuel Pellegrini: hizo nueve cambios y el Betis demostró frescura en las piernas pero mucha falta de idea para atacar al Genk. El pero, no darle minutos a Ángel Ortiz.

Titulares

(5) Álvaro Valles: no tuvo trabajo y se marcha de Bélgica con portería a cero.

(5) Aitor Ruibal: centrado en defensa y con muy poca proyección en ataque

(7) Marc Bartra: junto a Valentín, el mejor del Betis. Vuelve tras lesión dando la sensación de tenerla totalmente olvidada. Rápido en la anticipación y compenetrado con Valentín.

(7) Valentín Gómez: fue el mejor del Betis. Muy atento en los cortes en jugadas laterales y cada vez demostrando más oficio y despejando con criterio a los costados. Tiene que tener cuidado como en la acción del palo del Genk.

(5) Ricardo Rodríguez: sin cometer errores, dándosela siempre al de su equipo. Se asoma muy poco a campo rival.

(5) Sergi Altimira: le falta tener valentía y llevar la voz cantante, ser protagonista. Correcto.

(6) Nelson Deossa: sabe distribuir y entiende el juego, tiene que ser más participativo en el mismo. Una zurda con mucha calidad. Debe ir a más.

(4) Antony: se ganó la amarilla en una acción que pudo atacar hacia el área y terminó en el córner con una cartulina gratis en una acción sin recorrido. No fue influyente.

(3) Giovani Lo Celso: mucha calidad en la aceleración de las jugadas con pases al espacio, pero tiene que ser líder y tiene que ser su competición. Así es difícil que le dispute el puesto ahora mismo a Fornals en la mediapunta y debe ser una lucha entre dos muy buenos jugadores.

(4) Rodrigo Riquelme: de menos a más hasta volverse luego intrascendente. Un buen taconazo para dejar a Bakambu sólo. Le queda tener continuidad en su juego. Se esforzó, quiere ser protagonista pero no lo consigue.

(4) Cédric Bakambu: luchador, entró con dinamismo y con ganas de sumar en ataque en la construcción. Pasaron los minutos y sólo tuvo un tímido cabeceo y dos balones en los que no se entendió con Riquelme.

Suplentes

(5) Pablo García: entró participativo y se fue diluyendo al igual que todo el Betis en el partido. Lo intentó dos veces desde fuera y quizás tenía alguna opción mejor.

(5) Pablo Fornals: entró para dotar de sentido al equipo y acercarlo a la victoria, pero nadie tuvo el día.

(6) Ez Abde: ingresó al campo y se notó, quiso ganarle la batalla a Nkuba desbordando una y otra vez. De sus botas nació la más clara que Chimy desperdició.

(4) Cucho Hernández: ni sin balón en el juego ni con él, tuvo un disparo en el que se precipitó con un voleón que pudo bajar y tener mayor calma.

(2) Chimy Ávila: un remate excesivamente cruzado con tiempo para pensar en el ataque más prometedor de la segunda mitad. A un partido de pagar 350.000 euros a CA Osasuna por el segundo pago de las variables de su traspaso.