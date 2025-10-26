Alineación probable del Betis ante el Atlético de Madrid: Amrabat, Fornals y un acompañante más en la medular

El Real Betis Balompié tendrá este lunes en La Cartuja un difícil encuentro contra el Atlético de Madrid en otra lucha abierta, una semana más, por los puestos de Champions League entre dos equipos que en palabras del propio Manuel Pellegrini "estamos peleando con el Atlético la posición en la tabla".

Atraviesa un buen momento a nivel de fútbol y resultados el conjunto verdiblanco, obviando en el juego el soporífero partido en Bélgica del pasado jueves ante el KRC Genk, y son ya 11 de 12 duelos en los que el Betis ha sumado en esta temporada, cayendo únicamente en casa contra el Athletic Club el 31 de agosto.

Desde entonces, 'El Ingeniero' ha ido recuperando a jugadores importantes e incluso lleva ya tres encuentros con el de este lunes contra los colchoneros en el que tiene que hacer dos descartes. Solamente Isco Alarcón está en la enfermería.

Bartra y mantener a Ricardo, las dudas en defensa

Con todos los hombres a excepción del capitán de Arroyo de la Miel disponibles, Manuel Pellegrini ha tenido que optar por descartar a los dos canteranos, Ángel Ortiz y Pablo García, que serán titulares seguramente en la Copa del Rey el próximo jueves contra el Atlético Palma del Río.

En portería regresará ante el Atlético de Madrid el titular de Liga, Pau López, estando escudado por Héctor Bellerín en la derecha. Tiene el chileno alternativas en la zaga tras el buen regreso de Bartra en Bélgica. Apunta a la titularidad junto a Natan, descansando Valentín Gómez, que lleva seis titularidades consecutivas.

Junior Firpo actuó de inicio en Villarreal y Ricardo Rodríguez en Genk. Entre los dos, el suizo gana enteros para repetir: "Jugamos en Europa el día jueves y esta vez jugamos el lunes, aquí en casa. Es distinto cuando se juega el jueves de visita y hay que ir a jugar el domingo también de visita", manifestó Pellegrini en la previa al ser preguntado por cómo enfocaba el partido contra los colchoneros.

Marc Roca o Lo Celso

La principal duda que tendrá la medular verdiblanca para el choque contra los de Simeone estará entre Marc Roca y Giovani Lo Celso. Si el catalán forma de inicio en el doble pivote acompañando al titularísimo Sofyan Amrabat, ya recuperado, Pablo Fornals será quien juegue en la mediapunta, dejando al rosarino en el banquillo.

Si opta Pellegrini por el argentino, Fornals retrasaría su posición junto al internacional marroquí, que por unas pequeñas molestias se quedó trabajando en Sevilla: "Sofyan Amrabat no fue al partido del Europa League porque todavía tiene algunas molestias de una lesión que no le impide jugar, pero era preferible que se quedara trabajando aquí en Sevilla antes de estar viajando, que no le íbamos a hacer jugar dos partidos seguidos justamente para que esa lesión que le molesta, que no tiene trascendencia, se pueda agravar. Entonces se quedó trabajando aquí y ahora está bien. Va a estar en la lista de citados para el partido mañana, así que está en condiciones de jugar".

Entrenamiento del Betis este domingo en la CD Luis del Sol antes de recibir al Atlético de Madrid / El Correo

Un tridente ofensivo cada vez más asentado

Las tres posiciones del ataque del Betis además de Pablo Fornals o Giovani Lo Celso tienen dueños: Antony es fijo en la derecha, Abde en el costado izquierdo y Cucho en la delantera. Son los que mejor momento de forma atraviesan en sus demarcaciones y tampoco es que tengan una competencia alta en estos momentos.