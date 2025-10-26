Pellegrini: "El Betis llega en un muy buen momento, estamos peleando con el Atlético la posición en la tabla"

El Real Betis Balompié entrenó esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol por última vez antes de enfrentarse este lunes a las 21:00 en La Cartuja al Atlético de Madrid en un duelo por un puesto de Champions League al que llegan los de Manuel Pellegrini con la única baja de su capitán, Isco Alarcón.

Sofyan Amrabat, como se pudo ver en las sesiones de la semana y como afirmó 'El Ingeniero', irá convocado: "Amrabat no fue al partido de Europa League por algunas molestias, era mejor que se quedase aquí en Sevilla. Ahora está bien. Va a estar en la lista de citados".

Cómo llega el Betis tras la salida europea

"Sin lugar a dudas que jugamos con uno de los tres equipos más importantes de la Liga. Así lo dicen las estadísticas, así lo dicen los presupuestos, así lo dicen la calidad de los jugadores que tiene. Pero, por otro lado, creo que nos agarró en un muy buen momento. Creo que además jugamos en Europa el día jueves y esta vez jugamos el lunes, aquí en casa. Es distinto cuando se juega el jueves de visita y hay que ir a jugar el domingo también de visita. Así que, esperamos hacer un muy buen partido, como hicimos la temporada pasada. Estamos peleando con ello, la ubicación en la tabla de clasificación. Así que es un partido no trascendental ni definitivo, estamos en la fecha 10, son tres puntos de local muy importantes y tenemos que salir a ganarlos desde el primer minuto".

Atlético de Madrid, próximo rival

"No sé si sea un punto de inflexión. Yo creo que es un rendimiento ante un equipo muy complicado, con muy buenos jugadores, con una idea técnica ya de hace muchos años, muy definida y muy clara. Así que, por supuesto, superarlo en nuestro campo va a ser siempre importante. Pero nosotros no cambiamos mucho la idea futbolística independiente de los rivales. Tratamos de imponer nuestro fútbol, sea aquí en casa, sea de visita y ante el rival que sea. Unos te permiten más, otros les permiten menos. Pero creo que en eso tratamos de mantener una idea futbolística. Lo de las estadísticas, lo dije la semana pasada, es algo que sucede en el fútbol. No porque se haya ganado todos los partidos anteriores, se va a ganar el siguiente. Para ganar el siguiente hay que hacer exactamente lo mismo que se hizo en los partidos anteriores. Seguramente Atlético de Madrid estará revisando por qué no ha podido ganar de visita, pero ya es tema futbolístico de ellos".

Amrabat y Deossa, listos

Sofyan Amrabat no fue al partido del Europa League porque todavía tiene algunas molestias de una lesión que no le impide jugar, pero era preferible que se quedara trabajando aquí en Sevilla antes de estar viajando, que no le íbamos a hacer jugar dos partidos seguidos justamente para que esa lesión que le molesta, que no tiene trascendencia, se pueda agravar. Entonces se quedó trabajando aquí y ahora está bien. Va a estar en la lista de citados para el partido mañana, así que está en condiciones de jugar.

"Lo de la conjuntivitis de los ojos de Nelson Deossa es una molestia. No es algo que le impida jugar mucho menos. Así que, por supuesto, es algo que no está cómodo, pero no es una lesión".

Pellegrini destaca la importancia de tener un sólo lesionado

"Para cualquier técnico, para cualquier equipo, mientras menos lesionados tenga, es mejor. Mucho menos cuando estás en tres competiciones, como estamos nosotros inmersos ahora y vamos a seguir hasta enero. La Copa del Rey se va ahora intensificando cada vez más, así que con el plantel completo estamos todos muy contentos. Si a algunos les toca estar afuera en algún determinado momento, lo tendrá que estar. Por otro lado, creo que también es muy meritorio cuando hemos tenido lesionados, saber mantener un funcionamiento, unidad futbolística. Se han incorporado muchos jugadores también del filial que han sabido responder. En este mismo caso ahora está Pablo García, está Ángela Ortiz, otros jugadores se han ido. Así que hemos ido tratando de hacer un trabajo de base, con una idea clara, dependiendo de los jugadores que tenemos. Pero tratamos de tener, por lo menos para mí, ojalá tuviéramos siempre un mejor plantel".

Chile toca de nuevo la puerta de Manuel Pellegrini

"El hecho de que Chile quiera que sea su entrenador es un orgullo. Es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá. No he leído la noticia, pero no tiene mayor trascendencia, aunque siempre es un orgullo que uno tenga esa posibilidad de ser seleccionador de su país".

Chimy Ávila, uno más de la plantilla

Confirmó Manuel Pellegrini que en el Real Betis Balompié no hay ningún temor a que Chimy Ávila juegue un encuentro más y haya que desembolsar otros 350.000 a Club Atlético Osasuna como segundo pago de las variables de su traspaso.

Tampoco existe miedo en el cuerpo técnico: "Ni Chimy, ni el cuerpo técnico, ni los directivos han propuesto que no pueda jugar porque hay que pagar no sé qué cantidad. Chimy es uno más del plantel, está entrenando muy bien, está teniendo más minutos. La competencia en este momento también es fuerte, estamos en un buen momento. Los jugadores que están jugando están en un nivel alto, así que sigue trabajando, esperando la oportunidad cuando le llegue".

Rendimiento de Junior Firpo

"Junior no estuvo en la lista de convocados. Estaba en la lista de convocados, pero quedó sin vestirse. Primero, porque uno tenía que quedarse sin vestirse. Segundo, porque tenía una molestia en la cadera que había sido producto de un esfuerzo en el entrenamiento anterior. Así que no tiene relación el no estar en la lista con su rendimiento. Los rendimientos de los jugadores suben y bajan dependiendo de cada partido. Por eso es importante que cada uno se exija al máximo en la parte individual, porque es lo que nos permite tener un buen funcionamiento colectivo. Y Junior, como todos los otros jugadores, es un aporte importante".