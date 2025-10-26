Pellegrini cuenta con Amrabat frente al Atlético y tendrá que hacer dos descartes

El Real Betis Balompié se ejercitó este domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol por última vez antes de recibir este lunes en el estadio de La Cartuja al Atlético de Madrid en un encuentro en el que los de Manuel Pellegrini se medirán contra los de Diego Pablo Simeone por una plaza de Champions League. El que gane adelantará al Espanyol y se situará cuarto, si hay empate, mantendrán su posición.

Trabajó a puerta cerrada 'El Ingeniero' tanto el viernes tras llegar del empate a cero en Europa League ante el KRC Genk en Bélgica y también el sábado preparando dicho duelo contra los colchoneros, siendo la dominical de esta mañana la única en la que se ha podido ver una breve idea de lo que podrá plantear de inicio el conjunto verdiblanco.

Entrenamiento del Betis este domingo en la CD Luis del Sol antes de recibir al Atlético de Madrid / El Correo

Dos dudas en defensa

Las dos principales dudas están en la defensa. Valentín Gómez viene jugando a buen nivel al igual que Natan, siendo los dos zurdos, una situación que no preocupa a Pellegrini pero que sí avisó que en la medida de lo posible volvería a la normalidad con uno diestro y uno zurdo, por lo que Bartra puede entrar por el argentino, que acumula seis titularidades consecutivas.

Otra de las cuestiones están en el lateral izquierdo. Es cierto que ante los belgas jugó Ricardo, pero ha tenido tiempo para recuperar y debería ser el titular por delante de Junior.

Sofyan Amrabat, listo para ser titular

Por segundo día, Sofyan Amrabat entrena con el Betis y confirma de dicha manera que podrá ser alineado de inicio por Manuel Pellegrini. El internacional marroquí nacido en Huizen se ha hecho con el puesto desde que llegó y sólo descansó para el pasado duelo europeo quedándose en Sevilla por precaución, no porque sufriera ninguna recaída. Venía de superar unos pequeños problemas musculares y el club verdiblanco optó por reservarlo frente al Atlético de Madrid.

Ya se ejercitó el martes con el grupo al igual que el sábado y esta mañana confirma las buenas sensaciones de cara al importante encuentro contra los colchoneros.

Con el marroquí a disposición y sólo con la baja de Isco Alarcón, Manuel Pellegrini tendrá que anunciar en rueda de prensa dos descartes o convocar a todos y comunicarlas mañana horas antes del encuentro contra los de Diego Pablo Simeone.