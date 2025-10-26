Real Betis Balompié - Atlético de Madrid: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié será quien cierre junto al Atlético de Madrid la jornada 10 de LaLiga EA Sports con un encuentro en La Cartuja entre el sexto y el quinto clasificado, ambos con 16 puntos, en el que los pupilos de Manuel Pellegrini buscarán dar un golpe sobre la mesa y meterse de nuevo en puestos de Champions League, adelantando también al RCD Espanyol que ocupa con 18 la cuarta plaza.

Los de Diego Pablo Simeone llegarán a Sevilla con la idea de conseguir su primera victoria a domicilio, con tres empates y una derrota en Liga fuera del Metropolitano, y con dos perdidos también en Champions League ante Liverpool y Arsenal el pasado martes.

Tampoco logró el Betis vencer en su último duelo fuera de La Cartuja, empatando el pasado jueves en Bélgica contra el KRC Genk en un soporífero 0-0 que al menos le sirvió para sumar un punto más en Europa League. Eso sí, como local en el campeonato, los verdiblancos han ganado tres y perdido uno.

Rodrigo Riquelme y Nkuba, durante el KRC Genk - Real Betis Balompié de la tercera jornada de la Europa League en Bélgica. / DPA vía Europa Press

Bartra, Ricardo y la medular, posibles dudas del once del Betis

Todo parece indicar que bajo palos volverá Pau López, que se ha asentado como el titular en la competición doméstica y que tendrá a Bellerín en la derecha, con la duda de la posible entrada de Marc Bartra junto a Natan en el eje, descansando Valentín, o con el brasileño y el argentino como venían actuando en Liga. En la izquierda puede entrar Junior aunque al jugar el jueves y este ante el Atlético el lunes, Ricardo debería estar al 100%.

Con Sofyan Amrabat recuperado y listo para la batalla, falta por conocer su acompañante, pudiendo ser Pablo Fornals con Lo Celso en la mediapunta, o sin el rosarino y con Marc Roca en el doble pivote y el castellonense en el '10'. Antony y Abde serán las bandas y Cucho el delantero del Betis como es habitual.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié - Atlético de Madrid

El conjunto de Manuel Pellegrini recibirá a los de Diego Pablo Simeone en el último encuentro de la jornada 10 de LaLiga EA Sports este lunes 27 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié - Atlético de Madrid

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.