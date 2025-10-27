Dos zarpazos del Atlético en la primera mitad frenan al Betis en la carrera por los puestos Champions (0-2)

Casi un mes después regresó el fútbol al estadio de La Cartuja con un Real Betis Balompié - Atlético de Madrid que empezó con movimiento en el marcador a los tres minutos, pero antes que todo ello sucediese se guardó un minuto de silencio por Sandra Peña con un lema en el graderío bajo de Gol Sur: "Conciencia en las aulas ya. Justicia para Sandra". 57.537 espectadores presenciaron el duelo.

En lo que al balompié respecta, el conjunto de Manuel Pellegrini -cumplía esta noche 'El Ingeniero' 200 partidos al frente del Betis en Primera División- salió sin imponer su ley y fueron los de Diego Pablo Simeone los que golpearían en la primera que tuvieron. A la postre, ese tanto y otro de Baena al filo del descanso sentenciarían a un Betis que no fue capaz de maniatar al Atlético durante tramos largos de ocasiones para acercarse al empate.

Dos goles del Atlético marcan la primera mitad

Koke remató, el esférico acabó en el córner y a su salida un mal despeje de Bellerín cayó en la zurda de Giuliano Simeone, que la engancho tal cual le vino en la frontal del área para hacer el 0-1. Pau López pudo tapar algo más su palo.

Le costaría al Betis entrar en el choque y antes de coger la batuta y empezar a ser dominador, el Atlético también se prestó a ello para vivir de los contragolpes, tendrían una más los colchoneros en el 14' en las botas de Nico González, que remató cruzado y esta vez sí pudo repeler el meta gerundense.

Tras el gol y la clara ocasión para el 0-2, el conjunto verdiblanco se hizo con las riendas del encuentro y empezó a dominar casi todas las facetas del juego. No hallaba portería y Oblak seguía siendo un espectador de lujo, sobre todo por la demora en el tramo final de las acciones.

Fue Abde Ezzalzouli el primero en comprobar los reflejos del guardameta esloveno. Cucho se la dejó de cara y el extremo marroquí lo intentó desde la media luna encontrando a Oblak.

En una nueva contra, precedida de una falta al de Beni Melal, avisó el Atlético nuevamente. Un eslalon de Giuliano comenzando en la derecha y sorteando a Natan y Amrabat terminó en Julián Álvarez, que la cruzó a la izquierda y se perdió el balón por fuera. Estaba siendo la tónica de la primera mitad con los colchoneros saliendo rápido cuando el Betis la perdía y los verdiblancos intentando por medio del juego restablecer el marcador inicial.

Se enfrió el conjunto de Pellegrini, pero a pesar de ello tendría en el descuento una jugada dudosa. Botó Fornals una falta lateral tras apoyarse en Abde y la puso en el corazón del área. Oblak salió en falso y Natan quiso rematar ante Le Normand, que forcejeó con él y le impidió conectar con el balón. En el contragolpe, el Atlético de Madrid hizo el segundo.

Julián Álvarez corrió la banda derecha, le aguantó la carrera a Amrabat y metió el balón fuerte al segundo palo, donde apareció Baena ante la pasividad de Bartra para perfilarse, buscar hueco y colocarla al palo largo.

El resultado obligó a Manuel Pellegrini a mover ficha tras el descanso con Giovani Lo Celso por Marc Roca, retrasando a Pablo Fornals junto al incombustible Sofyan Amrabat, rayando nuevamente a un nivel muy notable.

Real Betis - Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pellegrini agita el once sin mucho resultado

De las botas del rosarino saldrían las primeras llegadas del Betis en la segunda mitad, con sendos balones al espacio que filtró para Cucho y Abde sin que estos lograran rematar en una posición ventajosa.

El conjunto verdiblanco empezó a dominar y a crear peligro real. La volvería a tener Abde, en una falta que estrelló en la cruceta en el 57' y diez más tarde Lo Celso en el área encontrando respuesta en Oblak.

El avance de los minutos no se tradujo en un Betis más constante de cara al marco del esloveno. Transitó, demoró por momentos las jugadas y estuvo falto en la finalización.

Pellegrini agotó los cambios antes del 80'. Aitor y Junior reemplazaron los carriles atrás y Fornals y Cucho dejaron sus huecos a Deossa y Bakambu. El congoleño justo tras entrar la tuvo en una que rozó con la puntera y en un envío de Amrabat por alto al que no consiguió llegar.

El Atlético de Madrid, ya replegado a escasos metros del área de Oblak, intentó cortar de raíz cualquier ataque prometedor del Betis. Juan Martínez Munuera demostró una vez más el ínfimo nivel del estamento arbitral. Amonestó a Nico González y en la siguiente acción no tuvo la valentía suficiente para dejar a los de Simeone con diez. Lo Celso sí que vio la tarjeta por protestar semejante falta de profesionalidad del colegiado valenciano.

Se quedó el Real Betis Balompié sin premio en el encuentro 200 oficial de Pellegrini en Primera División al frente del banquillo verdiblanco. Un zarpazo en el tres y otro justo antes del descanso sirvieron para que los colchoneros supieran jugar con el marcador a favor todo el partido y conservar la renta para volver a Madrid con la primera victoria a domicilio de la temporada.

El conjunto verdiblanco dormirá sexto en puestos de Europa League. Es momento de pensar en la primera eliminatoria de Copa del Rey el próximo jueves ante el Atlético Palma del Río en la localidad cordobesa. La Champions League tendrá que esperar para el Betis mínimo dos jornadas si consigue recortar a los de Simeone o al Villarreal.