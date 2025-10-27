Las notas de los jugadores del Betis ante el Atlético de Madrid

El Real Betis Balompié perdió frente al Atlético de Madrid en la vuelta del fútbol al estadio de La Cartuja en un encuentro que se complicó en el minuto tres con el gol de Giuliano Simeone y que se hizo más cuesta arriba en el 47' con el tanto de Baena antes del descanso.

Pellegrini tocó al equipo tras la reanudación y retrasó a Fornals para dar entrada a Lo Celso, pero el rosarino tampoco pudo contribuir para mejorar a los verdiblancos en el tramo final de la jugada.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(5) Manuel Pellegrini: lo que hubiera pensado se fue al traste a los tres minutos con el gol del Atlético y a partir de ese momento el Betis remó sin hallar la portería rival. Tuvo muy pocas ocasiones de peligro en la segunda mitad y en la primera encajó dos goles en tres llegadas en dos fallos individuales.

Titulares

(4) Pau López: en el tanto de Simeone en el 3' es cierto que el golpeo es fuerte, pero pudo guardar mejor su palo. Luego salvó una a Nico González y en el segundo de Baena no pudo hacer nada.

(4) Héctor Bellerín: pésimo despeje en el minuto tres que propició el gol de Simeone. Se rehizo tras el error y mejoró sus prestaciones, siendo capaz de romper líneas y darle celeridad al Betis en algunas jugadas, asociándose bien con Antony. En el 0-2 no estaba en su sitio.

(4) Marc Bartra: el Atlético no es el Genk y las anticipaciones que acostumbra a hacer no estuvieron de su lado, llegando un puntito tarde a varias acciones defensivas. En el segundo gol se quedó anclado y le regaló muchísima ventaja a Baena.

(5) Natan de Souza: fue ganando con el paso del partido pero descuidó sus marcas en el primer tiempo y tampoco ayudó a que el equipo fuera sólido en defensa.

(3) Ricardo Rodríguez: parece que hay una línea invisible para todos menos para él en el campo contrario que le impide doblar a su par. Abde ya sabe antes del partido que deberá jugarse todas las jugadas. En defensa Simeone hizo lo que quiso con él.

Sofyan Amrabat durante el partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports que Real Betis y Atlético de Madrid disputan en el Estadio La Cartuja. / Julio Muñoz / EFE

(8) Sofyan Amrabat: el lamento en su expresión de la foto de arriba bien podría traducirse también por un 'qué más puedo hacer'. Jugador de nivel Champions League. Tiene un imán para detectar la debilidad del equipo y acudir en dicha ayuda. Se hartó de correr, dejó algún tackle de quilates y demostró que es indispensable para el Betis. Se precipitó con balón en alguna acción aislada. Ya hasta pone caramelos en forma de centros.

(4) Marc Roca: tesitura similar a la primera mitad en Cornellà, perdido al lado de Amrabat y sin hacer progresar las acciones hacia delante. Aparece pero no arriesga.

(4) Antony: apagado, errático y jugándose cada acción en vez de combinar con el equipo. Ninguno de los tiros al segundo palo que intentó cogieron portería. No está tan iluminado como la media campaña pasada.

(6) Pablo Fornals: mejor en la segunda mitad con Lo Celso por delante y Amrabat a su lado, teniendo también a Antony como opción en la derecha para combinar y aprovechando al argentino y al brasileño para sorprender desde atrás. Cuando el partido no le permite lucir con balón lo hace sin él a base de trabajo.

(5) Ez Abde: eléctrico, buscando continuamente desbordar a Marcos Llorente. En el 57' lanzó un gran libre directo que no entró al impactar en el larguero. Ayudó en defensa, en continuo crecimiento personal como futbolista. Todo ello lo hizo sin contar con Ricardo Rodríguez para poder hacer 2 vs 1 a favor, teniendo que librar las acciones en inferioridad.

(4) Cucho Hernández: no remató a puerta, el Atlético estuvo muy pendiente de la movilidad del cafetero y le hizo el día imposible. Superado.

Suplentes

(7) Giovani Lo Celso: Pellegrini le dio entrada tras el descanso y en los dos balones que pudo jugar hacia delante puso a correr a Cucho y Abde con dos pases al espacio. Entró consciente del resultado y asumiendo responsabilidad, rompiendo líneas y creyendo en que era posible. Así es titular todos los días.

(4) Aitor Ruibal: dejó muchos espacios a su espalda nada más entrar perdiendo la marca. En ataque se precipitó.

(4) Junior Firpo: se le fue el balón defendiendo por línea de banda. Poco más que añadir. Entorpeció un ataque prometedor en el área del Atlético al estar en fuera de juego. Al menos ayudó en cierta medida a Abde para que pudiera generar superioridad.

(6) Nelson Deossa: un rayo de luz a un ataque del Betis muy previsible. Tiene mucha calidad en la zurda y salió para combinar con todos sus compañeros y ofrecer siempre una solución. Va a ir ganando protagonismo, o debería.

(5) Cédric Bakambu: rondó el gol en una acción que punteó en el área y se quedó cerca de cabecear un centro de Amrabat. Siempre ofrece algo en un Betis falto de ideas por momentos.