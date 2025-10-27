El Betis busca asaltar la zona Champions ante un Atlético en horas bajas fuera de casa

El Real Betis Balompié volverá a jugar este lunes como local casi un mes después de hacerlo el 28 de septiembre en la victoria ante Osasuna a la que le siguieron dos más a domicilio contra Ludogorets y Espanyol y dos empates recientes frente a Villarreal y Genk ya a la vuelta del segundo parón internacional.

De nuevo saltará a La Cartuja y lo hará en un partido muy difícil y trascendental en la lucha por los puestos de la Champions League ante el Atlético de Madrid, que llega a la capital andaluza con tres empates y una derrota en Liga fuera del Metropolitano, y con dos perdidos también en Champions League ante Liverpool y Arsenal el pasado martes.

Empatados a puntos, se conocen bien Manuel Pellegrini y Diego Pablo Simeone, los dos entrenadores que más tiempo llevan en LaLiga EA Sports en Betis y Atlético, y ya el año pasado dejaron un encuentro de mucho nivel por parte de los verdiblancos en el Villamarín. De ganar, el conjunto verdiblanco adelantaría a los colchoneros y al Espanyol, situándose cuarto en la tabla.

Para hacer valer esa condición de local en La Cartuja, 'El Ingeniero' estudia si alinear a tres mediocentros con más sacrificio y físico o meter a Lo Celso por delante de Amrabat y Fornals.

Pellegrini analiza cómo llega el Betis para medirse al Atlético de Madrid

"Sin lugar a dudas que jugamos con uno de los tres equipos más importantes de la Liga. Así lo dicen las estadísticas, así lo dicen los presupuestos, así lo dicen la calidad de los jugadores que tiene. Pero, por otro lado, creo que nos agarró en un muy buen momento. Creo que además jugamos en Europa el día jueves y esta vez jugamos el lunes, aquí en casa. Es distinto cuando se juega el jueves de visita y hay que ir a jugar el domingo también de visita. Así que, esperamos hacer un muy buen partido, como hicimos la temporada pasada. Estamos peleando con ello, la ubicación en la tabla de clasificación. Así que es un partido no trascendental ni definitivo, estamos en la fecha 10, son tres puntos de local muy importantes y tenemos que salir a ganarlos desde el primer minuto".

Sin Isco, con dos descartes y un plan para vencer al Atlético de Madrid

El Betis afronta el exigente duelo liguero ante el Atlético de Madrid con prácticamente toda la plantilla disponible. Sólo está en la enfermería Isco Alarcón, el resto del grupo está en condiciones, y por ello Manuel Pellegrini ha tenido que hacer dos descartes y ha dejado fuera de la convocatoria a los dos canteranos, Ángel Ortiz y Pablo García, que tendrán protagonismo el próximo jueves en la Copa del Rey frente al Atlético Palma del Río, donde partirán seguramente como titulares.

En la portería, Pau López volverá al once tras descansar en Europa, mientras que Héctor Bellerín ocupará el lateral derecho. En el centro de la zaga, el técnico chileno baraja distintas opciones después del positivo regreso de Marc Bartra en Bélgica. El central apunta a repetir como titular junto a Natan, lo que permitiría a Valentín Gómez tomarse un respiro tras encadenar seis encuentros consecutivos desde el inicio. En el lateral izquierdo, la alternancia entre Junior Firpo y Ricardo Rodríguez sigue abierta, aunque el suizo parte con ventaja.

Antony celebra su segundo gol en el empate a dos de Villarreal y Betis en La Cerámica en la jornada 9 de LaLiga. / Andreu Esteban / EFE

La gran incógnita para el técnico santiaguino se encuentra en el centro del campo. Marc Roca y Giovani Lo Celso se disputarán un puesto en el once inicial. Si Roca acompaña a Sofyan Amrabat en el doble pivote, Pablo Fornals actuará por delante, en la mediapunta. En cambio, si el elegido es Lo Celso, Fornals retrasará su posición para formar pareja con el mediocentro marroquí.

En la parcela ofensiva, el tridente formado por Antony, Abde y Cucho Hernández se han consolidado en el once por méritos propios. Los tres atraviesan un gran momento de forma y se han ganado la confianza de Pellegrini para sostener el ataque del Betis. El brasileño aporta desequilibrio por la derecha, el extremo marroquí explosividad por la izquierda y el colombiano efectividad en el área.