Fútbol
Así será el nuevo acceso al estadio de la Cartuja para el partido Betis - Atlético de Madrid
Por motivos operativos y de manera excepcional, la entrada al Parking P7 Norte se realizará únicamente por la entrada del Parking P7 Sur
Con motivo del partido entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, desde el Ayuntamiento informan sobre una modificación clave en los accesos al estadio para optimizar el flujo de vehículos y garantizar su comodidad.
Acceso y Salida al Parking P7 Norte
Se ha establecido, de manera totalmente excepcional, que la entrada habitual al Parking P7 Norte quedará inhabilitada para este encuentro. En su lugar, todos los vehículos que se dirijan al P7 Norte deberán acceder por la entrada designada para el Parking P7 Sur.Punto de Acceso Ú.
Para ingresar al parking habrá que hacerlo por la Avenida Carlos III, a la altura de la calle Gregor J. Mendel, donde encontrarán la entrada habilitada.
Asimismo, recuerdan desde el Ayuntamiento de Sevilla que la salida del Parking P7 Norte también se realizará a través de este mismo punto, es decir, por la salida del P7 Sur.
