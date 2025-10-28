Alineación probable del Betis ante el Palma del Río: el regreso de Diego Llorente

El Real Betis Balompié perdió el lunes en La Cartuja ante el Atlético de Madrid en un duelo por los puestos de Champions League y se centra desde este martes en la disputa de la primera eliminatoria de la Copa del Rey del próximo jueves en el municipio cordobés de Palma del Río en el estadio Sergio León, escenario perfecto para que Manuel Pellegrini lleve a cabo rotaciones masivas con motivo del comienzo de la tercera competición de la temporada.

Las modificaciones en el once, mucho más parecido el que ponga en liza 'El Ingeniero' en Córdoba a cualquiera de Europa League que a uno liguero, pueden comenzar incluso en portería con la entrada de Adrián San Miguel bajo palos, que ha quedado relegado a un rol de tercer portero con las llegadas de Pau López y Álvaro Valles.

Diego Llorente vuelve al once

"Diego viene de una lesión más larga e iremos viendo cómo se reintegra", comentaba Manuel Pellegrini en la previa del Villarreal-Betis a la vuelta del segundo parón internacional, dando a entender que la reincorporación del madrileño sería de una forma más gradual que la de Marc Bartra, que ya completó el pasado jueves en Bélgica ante el KRC Genk los 90 minutos a muy buen nivel y que volvió a ser titular ante el Atlético.

Ahora es el turno de Llorente, que formará de inicio junto a Valentín Gómez en el Sergio León, escudados en los carriles por Ángel Ortiz -descartado ante Villarreal y Atlético y sin minutos contra Espanyol y Genk- y por Junior Firpo en la izquierda. Bajo palos, la duda está entre Adrián San Miguel, inédito esta temporada, y Álvaro Valles, que ha perdido protagonismo frente a Pau López. Decisión que sólo conoce Manuel Pellegrini por el momento aunque no sería nada descabellado ver al meta sevillano en un duelo regional copero en la primera ronda del torneo.

Mismo centro del campo que en Genk. Sergi Altimira y Nelson Deossa parecen los elegidos para ocupar el doble pivote en la localidad cordobesa al igual que hicieron en Bélgica. El de Cardedeu necesita recuperar importancia en el equipo y el de Marmato coger rodaje en el Betis para ir buscando mayor protagonismo en Liga.

Pablo García durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y la Real Sociedad este viernes en el estadio de La Cartuja. / José Manuel Vidal / EFE

Buen escenario para Pablo García

Al igual que Ángel Ortiz, Pablo García quedó descartado frente al Atlético de Madrid tras jugar media parte en tierras belgas sin que pudiera ser trascendente. Ante el Atlético Palma del Río, el de Alcosa tendrá una nueva oportunidad, seguramente desde el once, para mandarle un nuevo mensaje a Manuel Pellegrini y reclamar los minutos que quizás merezca por delante de otros compañeros. Antony descansará en Córdoba.

Con Pablo en la derecha, puede que la mediapunta la haga Rodrigo Riquelme, que cuenta para 'El Ingeniero' pero ha quedado relegado a un segundo plano ante el nivel de Ez Abde, y la banda izquierda Chimy Ávila.

Hay que recordar que el Betis está a un sólo partido de pagar otros 350.000 euros en concepto de variables a Club Atlético Osasuna como uno de los pagos de su traspaso. "Ni Chimy, ni el cuerpo técnico, ni los directivos han propuesto que no pueda jugar porque hay que pagar no sé qué cantidad. Chimy es uno más del plantel, está entrenando muy bien, está teniendo más minutos. La competencia en este momento también es fuerte, estamos en un buen momento. Los jugadores que están jugando están en un nivel alto, así que sigue trabajando, esperando la oportunidad cuando le llegue", manifestó Pellegrini, por lo que cuenta con el rosarino hasta que se tome una decisión con él en el mercado invernal.

En la punta de lanza del Real Betis Balompié ante el Atlético Palma del Río estará Cédric Bakambu, que dará descanso a Cucho Hernández y buscará de nuevo anotar tras los dos últimos encuentros en Europa League en los que no ha logrado convertir.