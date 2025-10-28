Buenas noticias en el Betis: Isco ya toca el balón y mira con optimismo su regreso al terreno de juego

El capitán del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, ya mira a su reaparición con mucho más optimismo. Este mediodía, el conjunto verdiblanco ha compartido en redes sociales un vídeo en el que ya se puede ver al mediapunta de Arroyo de la Miel tocar balón sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, muestra inequívoca del avance en su recuperación y su cercanía a la vuelta a los terrenos de juego.

Fue el propio Manuel Pellegrini el que en la rueda de prensa previa al Villarreal justo después del segundo parón internacional informó que aún era pronto para verlo reincorporado en la dinámica grupal: "Me alegra verlo sin muletas, caminar sin dolor, que es importante y la recuperación de él se verá a medida que aumente su carga de trabajo. Creo que es difícil antes del próximo parón, no soy médico, pero lo llevaremos con la cordura necesaria".

Ahora, se puede ver a Isco aumentando precisamente esa carga de trabajo de la que hablaba 'El Ingeniero' hace once días.

Hay que recordar que al conjunto verdiblanco aún le resta esta semana el choque de Copa del Rey el jueves a las 21:00 contra el Atlético Palma del Río, recibirá al Mallorca el domingo y al Lyon el jueves próximo en La Cartuja, y visitará Mestalla para medirse al Valencia el domingo 9 de noviembre antes del tercer y último parón internacional de 2025. Cuatro duelos en diez días en los que es muy pronto para ver sobre el césped al capitán del Betis, pero sí que podría estar en algunos entrenamientos junto a sus compañeros.

Su reaparición, prevista para el encuentro contra el Girona en casa a la vuelta de la ventana de selecciones o bien contra el Utrecht también en La Cartuja, todo ello antes del primer derbi sevillano de la campaña fijado para el 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán.