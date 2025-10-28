Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié afrontará este próximo jueves su primera eliminatoria de Copa del Rey en la presente edición desplazándose hasta Palma del Río para medirse a los cordobeses en el estadio Sergio León en un encuentro en el que Manuel Pellegrini tirará de los menos habituales para solventar el pase a la siguiente ronda y dará así descanso a los teóricos titulares en Liga tras perder 0-2 el lunes contra el Atlético de Madrid en La Cartuja.

Momento para Llorente, Ángel Ortiz y Pablo García

Después de un intenso choque con los colchoneros en el que fue esquivo el resultado, el Betis descansará este martes y volverá al trabajo el miércoles, día que en el que Pellegrini hablará tras la sesión matinal ante los medios ofreciendo los convocados para el partido contra el Atlético Palma del Río, en el que pueden partir de inicio hombres como Diego Llorente, que deberá ir reincoporándose al verde de forma gradual, o los canteranos Ángel Ortiz y Pablo García, descartados ante los colchoneros y que apuntan ambos a la titularidad compartiendo todo el perfil diestro del equipo verdiblanco en defensa y ataque.

Chimy Ávila, con opciones de ser titular

Otro de los que puede entrar de inicio es Chimy Ávila, por quien la entidad de las trece barras deberá pagar 350.000 euros a Club Atlético Osasuna en cuanto vuelva a vestirse la zamarra bética en partido oficial. Acumula 43 encuentros desde que llegó del conjunto rojillo y en el 44 tendrá que producirse el abono de la segunda parte de las variables de su traspaso, algo que si no ocurre en Palma del Río pasará de aquí al mercado invernal, en el que el Betis sí que le buscará salida para traer a otro delantero centro para la segunda parte de la temporada.

Sergi Altimira, del Betis, calienta antes del partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League entre el KRC Genk y el Real Betis Balompié, en Genk, Bélgica. / OLIVIER MATTHYS / EFE

Horario del partido entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis Balompié

El Atlético Palma del Río de Fran Sedano recibirá al Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y disputarán el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey el próximo jueves 30 de octubre a partir de las 21:00 horas en el estadio Sergio León. El municipal palmeño ganará aforo gracias a gradas supletorias y ante la relevancia de tal choque para el municipio cordobés.

Dónde ver por televisión el Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié

El encuentro entre el Atlético Palma del Río de Fran Sedano y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini será retransmitido en Movistar+ y en Movistar LaLiga 4 (diales 7 y 168 en Movistar+). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.