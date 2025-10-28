Pellegrini: "El segundo gol era muy psicológico y bueno para el Atlético y el fútbol que plantean"

El Real Betis Balompié cayó derrotado este lunes en La Cartuja ante el Atlético de Madrid en un partido marcado por un tempranero gol en el minuto tres que condicionó el plan del conjunto verdiblanco, que encajó antes del descanso el segundo.

Tras el encuentro compareció Manuel Pellegrini en rueda de prensa analizando el encuentro.

Qué le ha faltado al Betis

"No creo que haya sido un marcador que refleje el partido, pero el Atlético hizo los dos goles en momentos importantes y muy psicológicos. Un gran gol de Simeone puso al Atlético en ventaja y en una situación que saben controlar, y luego en el 46' hizo el segundo. El equipo lo buscó, las tuvo para descontar pero hicieron dos golazos y ellos entraron al fútbol que mejor saben hacer y lo hicieron muy bien", explicó 'El Ingeniero' sobre el duelo.

Entrada de Lo Celso

"No, la verdad es que Gio entró muy bien en el segundo tiempo, le dio más precisión. El equipo venía jugando bien de esa manera, Gio jugó Europa League y estimamos que era mejor partir así", razonaba Pellegrini sobre la suplencia de Lo Celso: "La entrada de él nos llevó a ocasiones claras para haber convertido y no pudo ser así".

Intensidad del Betis

"Creo que en ese aspecto siempre hay cosas que se pueden mejorar, jugamos contra el Atlético de Madrid, se pusieron en ventaja en el 3' y reforzaron su capacidad defensiva y costaba más encontrar los espacios y en el segundo los tuvimos, una al travesaño de Abde, una tapada muy buena de Oblak y tuvimos ocasiones, pero no se convirtieron, no creo que buscando algo puntual se pudo cambiar el marcador".

Incidiendo en la segunda mitad, Pellegrini habló de la intensidad del Betis: "Creo que en el segundo tiempo tuvimos varias ocasiones que no terminaron bien, tapó portero y defendieron y el equipo nunca bajó los brazos y tuvo intensidad. El segundo gol era muy psicológico y bueno para el Atlético y el fútbol que plantean".

Atlético superior en la primera y Betis en la segunda

"Creo que fue un primer tiempo donde ellos comenzaron bien, hicieron el gol y tuvieron un par de contragolpes muy rápidos y luego tomamos bastante el dominio del juego para acercarnos a la portería de ellos, no estuvimos finos en el último tercio y un segundo gol que les abrió más el partido y dominamos con mayor razón y no pudimos descontar. En los primeros minutos ellos entraron muy bien".

Nelson Deossa y Alexander Sorloth durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Betis y el Atlético de Madrid en el estadio La Cartuja. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Nelson Deossa y doble pivote

"El estilo de Nelson es ese, potencia, remate de fuera del área, de a poco se está poniendo futbolísticamente y lesiones que le impidieron jugar y a medida que tenga regularidad irá entrando".

Incidiendo en el de Marmato y en las posibilidades de acompañar a Amrabat en el doble pivote, Pellegrini afirmó que "siempre hay distintas soluciones y maneras de ver las cosas. Hoy fuimos atrevidos en el segundo tiempo y dominamos con el marcador en ventaja para ellos. Amrabat puede jugar con Fornals, Roca o Deossa, no tiene problemas, es un jugador muy posicional y los otros son más de ida y vuelta. No creo que haya problema con el funcionamiento ahí".

Jugada polémica de Natan antes del 0-2

"No podría decir, no las he visto, en la televisión es distinto. Esa jugada puntual antes del 0-2 es muy importante, ahí vino el gol del Atlético de Madrid pero no creo que el arbitraje fuera fundamental para el marcador y vimos a un Betis que lo buscó para descontar y no lo hizo".