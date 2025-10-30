El Betis comienza en el Sergio León su andadura en la Copa del Rey

Tiempo para los menos habituales. El Real Betis Balompié inicia esta noche en el Sergio León su andadura en la presente edición de la Copa del Rey, llevándolo hasta la localidad cordobesa de Palma del Río en la que Manuel Pellegrini hará rotaciones masivas en el estreno de una competición en la que siempre se depositan muchas esperanzas.

Un municipal que ronda los 800 asientos y que este jueves congregará a casi 9.000 personas. Para ello, todo el mundo trabaja para instalar a última hora las gradas supletorias en la que alentarán a los palmeños con Sergio León como referencia, ex del Betis, que da nombre también al estadio de su pueblo. Hay que recordar que casi todas las entradas han sido vendidas a los aficionados locales para dar ese extra ante los verdiblancos.

El técnico verdiblanco ha trabajado este inicio de semana tras perder con el Atlético de Madrid con tres ausencias: Junior Firpo, con molestias musculares, Sofyan Amrabat al que es preferible cuidar y no arriesgar en la Copa, y Nelson Deossa, cuya conjuntivitis le ha provocado quedarse fuera de la citación. A ellos se une Isco Alarcón, que ya toca balón sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y apura sus opciones de reaparecer con la elástica de las trece barras.

Giovani Lo Celso, que como dijo el técnico del Betis tuvo que ponerse una vacuna antes de ir citado en este nuevo parón de noviembre con Argentina, recibió un golpe ante el Atlético y se queda en Sevilla tratándose.

Pellegrini: "La Copa es a un partido en el que sigues o vas fuera"

Sobre el inicio copero habló el pasado miércoles Manuel Pellegrini, reconociendo que "el equipo la afronta con mucha ilusión de poder hacer una buena actuación partiendo por el partido de mañana, tratar de llegar siempre lo más arriba posible".

Para 'El Ingeniero' la Copa del Rey es un torneo diferente: "Es la tercera competición en que entramos ahora y, como lo digo, cuando diferencio siempre la Liga de la Europa League, también esta es diferente porque ahora es un partido que uno sigue o se va para afuera. Así que cada uno tiene que ser una verdadera final y es como tenemos que tomarla".

Chimy Ávila celebra el 0-1 en el Sant Andreu - Betis de segunda ronda de Copa del Rey en 2024. / Alejandro Garcia. EFE

Pellegrini habla de los rendimientos individuales en Copa del Rey "Espero que no solamente hagamos una buena actuación como equipo y superemos al rival, sino que también para mí son muy importantes las actuaciones, los rendimientos individuales. Tratamos como, en base a eso, tener la mayor posibilidad de hacer rotaciones cuando estamos en las tres competiciones. Pero el rendimiento de cada jugador es muy importante".

Las palabras de Pellegrini sobre Sergio León

"Sergio fue un jugador que vivió mucho aquí en el Betis. El estadio de allá también tiene su nombre, así que es un jugador que ha hecho mérito para que tanto en su equipo, ahora Palma del Río, para que tenga su nombre de estadio, como aquí en el Betis, que está en su estadística de lo que él hizo. Así que me alegro mucho por él que haya tenido esa realización, tanto aquí como allá en Palma del Río".

Uno de los aspectos importantes en los partidos en estas primeras eliminatorias de Copa del Rey es el estado del césped, algo que según Pellegrini "que sea sintético no es lo ideal, pero es el estadio en el que juegan ellos y hay que ir a jugar a ese estadio, así que vamos a ver cómo lo podemos realizar".

Centrándose en el Atlético Palma del Río, el entrenador del Betis recalcó que "la información que se tiene del equipo no es mucha, pero se tiene cierta información", destacando que lo importante y con lo que es exigente es con "el rendimiento que indicamos nosotros como equipo y como jugador, porque la motivación a lo mejor no siempre es la misma, pero uno tiene que saber automotivarse para rendir a la exigencia que uno como técnico le pide a los jugadores".