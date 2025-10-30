El Betis golea en Palma del Río en una noche especial para Pablo García (1-7)

Diez cambios realizó de partida Manuel Pellegrini en el Sergio León para este comienzo del Real Betis Balompié en la Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río. Con Adrián San Miguel estrenándose en la temporada bajo palos, con los canteranos Ángel Ortiz y Pablo García en la derecha y con Marc Roca como único que repitió en el once respecto a los que jugaron ante el Atlético de Madrid. El zurdo de Alcosa sería uno de los protagonistas de esta primera eliminatoria copera, anotando dos goles, el tercero y el cuarto, haciendo historia al marcar con todas las categorías de la entidad de las trece barras en partido oficial.

Presentó una grandísima entrada el Sergio León con 9.000 localidades gracias a las gradas supletorias para recibir al conjunto verdiblanco en un día especial en la localidad cordobesa.

Apenas les costó a los del chileno hacerse con el mando del juego en Palma del Río, haciéndose en los primeros compases al césped artificial y abriendo en el 7' el marcador. Una acción por la derecha que logró controlar con exactitud Ángel Ortiz desembocó en el tanto de Rodrigo Riquelme, que hacía su primero con la verdiblanca desde su fichaje. El canterano la puso al segundo palo, la rozó Bakambu y el madrileño en el segundo palo definió con la izquierda.

La afición palmeña celebraba cada vez que los de Fran Sedano eran capaces de salir de la presión bética y cruzar la divisoria. Como el propio Sergio León dijo en el vestuario antes de saltar, era un partido para que sus compañeros se sintieran jugadores profesionales por un día, más allá del resultado final.

Mostró valentía y personalidad el conjunto palmeño, queriendo que el electrónico no empezara a ver cómo caían uno tras otro de los verdiblancos. En el 14', Chimy Ávila la estrelló en el poste tras cedérsela desde la izquierda Riquelme.

Pudo lograr el empate el Atlético Palma del Río, rondándose el tanto de forma seria en el Sergio León. A José Ángel Farfán le cayó un balón de cara en la frontal cuatro más tarde del remate del rosarino del Betis y la empaló perdiéndose muy cerca del marco de Adrián. Con un balón cruzado de Ángel desde la derecha replicó el cuadro de Pellegrini.

El atisbo de los locales, con entidad y queriendo igualar varios aspectos del juego, contrarrestaba con las llegadas del conjunto de Pellegrini, cada vez más constantes. En el minuto 27 Sergi Altimira hizo el segundo tras una jugada de Riquelme y una pared con Chimy que el argentino le devolvió con una picadita para dejarlo frente a Germán, definiendo abajo al palo con calma y calidad.

Pablo García, del Real Betis, celebra un gol durante el partido de fútbol de la primera ronda de la Copa del Rey disputado entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis en el estadio Sergio León. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Empezó a notarse la amplia diferencia entre Palma del Río y Betis, llegando ya tarde los palmeños a varios duelos. En el 35', Pablo García haría su primer gol oficial con el primer equipo verdiblanco, anotando, por tanto, en todas las categorías con la elástica de las trece barras, a la que lleva ligado desde prebenjamines. Altimira le filtró el pase y el de Alcosa definió con la derecha.

Con el 0-3 en el marcador se llegaría al descanso en el Sergio León.

No realizó sustituciones Manuel Pellegrini a la vuelta de vestuarios, con un Betis que siguió mandando y que pronto haría el cuarto. Pablo García de nuevo, y otra vez con la diestra, hizo el gol ya para sentenciar el pase a la segunda ronda de Copa. Conexión entre canteranos, Ángel filtró con el exterior y el de Alcosa definió al primer palo.

El conjunto verdiblanco se acercaba al quinto cada vez que pisaba área rival, pero iba a despertar, durante unos minutos, el cuadro local, haciendo el tanto del honor que tanto júbilo despertó en las gradas del Municipal Sergio León. Fue Manuel Rodríguez el que le ganó la batalla a Valentín Gómez en el primer palo y descontó para los palmeños. El gol, tras un centro de Sergio León, que le hizo el lío a Diego Llorente y Ángel Ortiz.

Fue un espejismo en el 62' para que once más tarde Diego Llorente, que regresaba tras lesión, hiciera el quinto del Betis. Remató con la izquierda en el área chica tras un pase de cabeza de Abde.

Con el paso de los minutos, Pellegrini fue dando entrada a jugadores de la cantera como Iván Corralejo, debutando con la verdiblanca, y a Bartra para dosificar los primeros minutos de Llorente en su vuelta. Darling Bladi también se vistió por primera vez con el primer equipo.

Cuando ya el choque estaba en sus minutos finales, Rodrigo Riquelme, que había fallado un gol muy claro, pudo hacer su segundo en la cuenta particular y el sexto del Betis empujando a la red un rechace. Abde cerró el marcador en el 89'.

1-7 reflejó el electrónico en el Sergio León al término de los noventa minutos entre Atlético Palma del Río y Real Betis Balompié. Resolvió el conjunto de Manuel Pellegrini con goles desquitándose tras no hacerlos en los dos últimos encuentros ante Genk y Atlético de Madrid. La semana la cerrará en La Cartuja el domingo frente al RCD Mallorca en una oportunidad perfecta para acercarse nuevamente a los puestos de Champions League y mantener como mínimo el sexto puesto.