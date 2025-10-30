Gonzalo Petit tras su golazo en Copa del Rey: "En el primer tiempo vi que el portero estaba muy adelantado"

El delantero uruguayo del Real Betis Balompié, Gonzalo Petit, cedido en el CD Mirandés, anotó la pasada noche un golazo en la Copa del Rey en la primera ronda del torneo que enfrentó a los de Miranda contra el Atlético Astorga de Segunda Federación, contra el que sufrió lo indecible para eliminarlo en la tanda de penaltis.

Al final del tiempo reglamentario, burgaleses y leoneses se marcharon con 1-1 en el marcador a la prórroga. Fue el cedido por el conjunto verdiblanco el que abrió el electrónico con un golazo en el minuto 58 desde el centro del campo. Adrián Álvarez anotaría para el Atlético Astorga en la prolongación para forzar el tiempo extra, sin goles, y los penaltis en los que pasó a la postre el conjunto jabato.

Así fue el golazo de Petit en Copa del Rey

En el citado minuto 58, Gonzalo Petit enganchó una volea en la media luna del campo rival que pilló por sorpresa al guardameta del Atlético Astorga, Diego Llamazares, haciendo el gol del conjunto de Miranda, reencontrándose el uruguayo con el gol siete partidos después. En sus primeras cuatro apariciones oficiales en Segunda División con la elástica del Mirandés, el cedido por el Betis anotó dos tantos y dio uno.

Petit: "En el primer tiempo había visto que estaba muy adelantado"

Tras el partido, el protagonista del golazo de la noche habló en los medios del club desvelando cómo fue el gol y cómo se le ocurrió pegarle desde tanta distancia: "Cuando vi que Etienne (Eto'o) iba a disputar, no dudé, porque yo había visto en el primer tiempo que estaba muy adelantado. Así que fui decidido y por eso entró".

El charrúa cedido por el Betis destacó que "por momentos fue un partido sufrido", y que lo pudieron sacar adelante "con esfuerzo más que con fútbol". "Por suerte también se dio lo del gol que me deja muy contento".

Petit sobre el vestuario del Mirandés: "De confianza estamos muy bien" "Creo que de confianza estamos muy bien, porque, como te vengo diciendo, soy muy repetitivo, pero nos quedamos, la verdad, capacitados para lograr lo que nos proponemos por la calidad de jugadores que hay y el esfuerzo que hacemos en cada entrenamiento".

Por último, Gonzalo Petit habló sobre la plantilla del Mirandés: "Creo que hay un plantel buenísimo en todas las posiciones. Todos los jugadores que hay son muy buenos, la verdad. Así que creo que estamos todos capacitados para hacerlo. Tenemos un plantel muy bueno. Falta también terminar de conocernos, es que vamos varias fechas ya, pero creo que cuando lo consigamos es que vamos a conseguir los objetivos que tenemos planteados".