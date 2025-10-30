Lesión Junior Firpo: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Betis

El Real Betis Balompié ha hecho oficial en el mediodía de este jueves la lesión de Junior Firpo, sobre el que ya adelantó Manuel Pellegrini el miércoles en la previa del estreno de Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río que "anda con una molestia muscular, así que no va a estar mañana citado".

Parece que finalmente la dolencia es superior y le impedirá estar también el domingo contra el Mallorca como probablemente frente al Lyon y al Valencia antes del tercer y último parón internacional de 2025.

Comunicado médico del Betis

"Junior Firpo presentó unas molestias en la musculatura isquiotibial derecha tras el encuentro frente al Atlético de Madrid. Las valoraciones y las pruebas que se le han realizado confirman que sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho. Su vuelta al grupo dependerá de su evolución".

Qué tiene y cuántos partidos se perderá

El tiempo promedio de dicha lesión es de tres semanas, por lo que el lateral izquierdo del Betis se perdería todos los partidos hasta el parón internacional, siendo baja esta noche en Palma del Río en el estreno copero, y quedando descartado ante Mallorca, Lyon y Valencia.

Tras la última ventana de selecciones, el conjunto de Manuel Pellegrini regresará a los terrenos de juego el 23 de noviembre en La Cartuja ante el Girona, recibirá el jueves siguiente al Utrecht en Europa League y el domingo 30 de noviembre disputará el primer derbi de la temporada en el Sánchez-Pizjuán. Durante esos días, debería reaparecer Junior Firpo aunque todo quedará pendiente a la evolución que presente.

Por el momento, 'El Ingeniero' tirará para el lateral izquierdo con Ricardo Rodríguez y para el duelo copero de esta noche con Darling Bladi, dándole descanso al suizo. Otra de las alternativas que podría tener para los siguientes encuentros sería utilizar en el costado izquierdo de la defensa a Valentín Gómez.