Las notas de los jugadores del Betis ante el Palma del Río

El Real Betis Balompié ganó con solvencia y goleando al Atlético Palma del Río en el Municipal Sergio León en la primera ronda de la Copa del Rey en la que Pablo García se estrenó como goleador con el primer equipo en una noche que recordará para siempre.

Riquelme abrió el marcador y Abde lo cerró. Los que menos oportunidades están teniendo tuvieron su espacio para mostrarse en el verde y reclamarle a Pellegrini más minutos en el resto de competiciones.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(7) Manuel Pellegrini: se tomó con exigencia la Copa del Rey en un día para darle minutos a los menos habituales y comprobar el hambre y la profundidad de plantilla. Todos a excepción de Bakambu que no tuvo su noche, cuajaron una actuación correcta e incluso varios de notable. ¿Servirá el partido copero para que cuente más con Ángel y Pablo? El de Alcosa estuvo de sobresaliente y demuestra en cada encuentro que quiere triunfar en el Betis.

Titulares

(5) Adrián San Miguel: inédito casi en su vuelta a los terrenos de juego, estrenándose en la temporada. Poco pudo hacer en el tanto del Palma del Río.

(7) Ángel Ortiz: se entiende con Pablo García y aprovechó el contexto del encuentro para no parar de subir la banda. Suya es la asistencia del 0-1 y la del 0-4 a su compañero en el costado diestro, también canterano. Tiene mucho futuro por delante, y presente si le permiten tener más minutos.

(6) Diego Llorente: anotó el quinto del Betis con la izquierda en el área después de que Sergio León le hiciera un roto en el gol local. Volver tras lesión no es fácil, y fue una gran noticia para el Betis.

(5) Valentín Gómez: sin apenas trabajo en todo el encuentro.

(6) Aitor Ruibal: actuó como lateral zurdo ante la lesión de Junior y cumplió, buscando asociarse con Riquelme a pesar de jugar a banda cambiada.

(7) Sergi Altimira: en un día fácil para brillar, anotó un golazo en el 0-2 tras una buena asistencia de Chimy y le regaló a Pablo García su primer gol con el primer equipo verdiblanco. Se tomó con seriedad el partido y se le vio cómodo en el juego, sobre todo tras marcar.

(5) Marc Roca: sin estridencias, ayudó con Altimira a guardar la posición.

(9) Pablo García: primer futbolista en la historia del Real Betis Balompié en anotar en todas las categorías, desde prebenjamín al primer equipo. Sergi Altimira le filtró un balón y definió con la derecha. Se mostró participativo, queriendo agradar y aprovechar la oportunidad en su primera titularidad en la temporada. MVP del partido.

(6) Rodrigo Riquelme: de más a menos. Entró muy enchufado e hizo el primero a pase de Ángel y también el sexto tras un rebote y habiendo perdonado uno muy claro minutos antes. Los goles le tienen que servir para dar un paso al frente.

(7) Chimy Ávila: junto a Pablo García, el más enchufado del ataque verdiblanco. No convirtió, el palo se lo negó en el primer tiempo y Germán en el segundo, pero se hartó de regalar goles, dos de ellos a Altimira y Abde sí le computarán en las estadísticas. Ante un equipo modesto, pero ofreciendo una versión más acercada a lo que se espera de un jugador de un equipo europeo de LaLiga.

(3) Cédric Bakambu: siete goles metió el Betis ante un conjunto muy inferior y ninguno fue capaz de anotar el congoleño. Lo buscaron, pero parece que el encuentro no iba con él.

Sergi Altimira, del Real Betis, dispara a puerta durante el partido de fútbol de la primera ronda de la Copa del Rey disputado entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis en el estadio Sergio León. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(7) Ez Abde: cada vez que pisa el terreno de juego demuestra que tiene ganas de hacer una gran temporada. Gol incluido de cabeza para cerrar el marcador.

(5) Iván Corralejo: el internacional sub-19 por España del Betis debutó con el primer equipo

(5) Marc Bartra: reemplazó a Llorente en lo que pareció un cambio pactado para dosificar los minutos del madrileño en su regreso.

(Sc) Darling Bladi: debutó con el primer equipo.