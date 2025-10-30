Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

Las notas de los jugadores del Betis ante el Palma del Río

Pablo García, el mejor de los verdiblancos en la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Pablo García, del Real Betis, celebra un gol durante el partido de fútbol de la primera ronda de la Copa del Rey disputado entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis en el estadio Sergio León.

Pablo García, del Real Betis, celebra un gol durante el partido de fútbol de la primera ronda de la Copa del Rey disputado entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis en el estadio Sergio León. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié ganó con solvencia y goleando al Atlético Palma del Río en el Municipal Sergio León en la primera ronda de la Copa del Rey en la que Pablo García se estrenó como goleador con el primer equipo en una noche que recordará para siempre.

Riquelme abrió el marcador y Abde lo cerró. Los que menos oportunidades están teniendo tuvieron su espacio para mostrarse en el verde y reclamarle a Pellegrini más minutos en el resto de competiciones.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(7) Manuel Pellegrini: se tomó con exigencia la Copa del Rey en un día para darle minutos a los menos habituales y comprobar el hambre y la profundidad de plantilla. Todos a excepción de Bakambu que no tuvo su noche, cuajaron una actuación correcta e incluso varios de notable. ¿Servirá el partido copero para que cuente más con Ángel y Pablo? El de Alcosa estuvo de sobresaliente y demuestra en cada encuentro que quiere triunfar en el Betis.

Titulares

(5) Adrián San Miguel: inédito casi en su vuelta a los terrenos de juego, estrenándose en la temporada. Poco pudo hacer en el tanto del Palma del Río.

(7) Ángel Ortiz: se entiende con Pablo García y aprovechó el contexto del encuentro para no parar de subir la banda. Suya es la asistencia del 0-1 y la del 0-4 a su compañero en el costado diestro, también canterano. Tiene mucho futuro por delante, y presente si le permiten tener más minutos.

(6) Diego Llorente: anotó el quinto del Betis con la izquierda en el área después de que Sergio León le hiciera un roto en el gol local. Volver tras lesión no es fácil, y fue una gran noticia para el Betis.

(5) Valentín Gómez: sin apenas trabajo en todo el encuentro.

(6) Aitor Ruibal: actuó como lateral zurdo ante la lesión de Junior y cumplió, buscando asociarse con Riquelme a pesar de jugar a banda cambiada.

(7) Sergi Altimira: en un día fácil para brillar, anotó un golazo en el 0-2 tras una buena asistencia de Chimy y le regaló a Pablo García su primer gol con el primer equipo verdiblanco. Se tomó con seriedad el partido y se le vio cómodo en el juego, sobre todo tras marcar.

(5) Marc Roca: sin estridencias, ayudó con Altimira a guardar la posición.

(9) Pablo García: primer futbolista en la historia del Real Betis Balompié en anotar en todas las categorías, desde prebenjamín al primer equipo. Sergi Altimira le filtró un balón y definió con la derecha. Se mostró participativo, queriendo agradar y aprovechar la oportunidad en su primera titularidad en la temporada. MVP del partido.

(6) Rodrigo Riquelme: de más a menos. Entró muy enchufado e hizo el primero a pase de Ángel y también el sexto tras un rebote y habiendo perdonado uno muy claro minutos antes. Los goles le tienen que servir para dar un paso al frente.

(7) Chimy Ávila: junto a Pablo García, el más enchufado del ataque verdiblanco. No convirtió, el palo se lo negó en el primer tiempo y Germán en el segundo, pero se hartó de regalar goles, dos de ellos a Altimira y Abde sí le computarán en las estadísticas. Ante un equipo modesto, pero ofreciendo una versión más acercada a lo que se espera de un jugador de un equipo europeo de LaLiga.

(3) Cédric Bakambu: siete goles metió el Betis ante un conjunto muy inferior y ninguno fue capaz de anotar el congoleño. Lo buscaron, pero parece que el encuentro no iba con él.

Sergi Altimira, del Real Betis, dispara a puerta durante el partido de fútbol de la primera ronda de la Copa del Rey disputado entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis en el estadio Sergio León.

Sergi Altimira, del Real Betis, dispara a puerta durante el partido de fútbol de la primera ronda de la Copa del Rey disputado entre el Atlético Palma del Río y el Real Betis en el estadio Sergio León. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(7) Ez Abde: cada vez que pisa el terreno de juego demuestra que tiene ganas de hacer una gran temporada. Gol incluido de cabeza para cerrar el marcador.

(5) Iván Corralejo: el internacional sub-19 por España del Betis debutó con el primer equipo

(5) Marc Bartra: reemplazó a Llorente en lo que pareció un cambio pactado para dosificar los minutos del madrileño en su regreso.

Noticias relacionadas y más

(Sc) Darling Bladi: debutó con el primer equipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Isco: 'Estoy agradecido al Betis por haber confiado en mí en un momento que no lo estaba pasando bien
  2. Ladrón de Guevara explica el fichaje de Valentín Gómez: 'Era un jugador 100% para firmar
  3. Alineación probable del Betis contra el Espanyol: Amrabat, Fornals y Lo Celso
  4. La confesión de Antony a los capitanes del Betis
  5. Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión
  6. España Sub-20 juega con el bético Pablo García los octavos del Mundial: dónde y cómo ver gratis el partido
  7. Las palabras de Bartra sobre Isco: 'Más allá de su magia, admiro su evolución mental y su forma de sobreponerse
  8. Así será el operativo de movilidad para el Real Betis-Atlético de Madrid con cambios por las lluvias

Las notas de los jugadores del Betis ante el Palma del Río

Las notas de los jugadores del Betis ante el Palma del Río

El Betis golea en Palma del Río en una noche especial para Pablo García (1-7)

El Betis golea en Palma del Río en una noche especial para Pablo García (1-7)

DIRECTO Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié | El Betis golea al Palma del Río en la primera eliminatoria de Copa del Rey (1-7)

DIRECTO Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié | El Betis golea al Palma del Río en la primera eliminatoria de Copa del Rey (1-7)

Lesión Junior Firpo: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Betis

Lesión Junior Firpo: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Betis

Gonzalo Petit tras su golazo en Copa del Rey: "En el primer tiempo vi que el portero estaba muy adelantado"

Gonzalo Petit tras su golazo en Copa del Rey: "En el primer tiempo vi que el portero estaba muy adelantado"

El Betis comienza en el Sergio León su andadura en la Copa del Rey

El Betis comienza en el Sergio León su andadura en la Copa del Rey

Buenas noticias en el Betis: Isco ya toca el balón y mira con optimismo su regreso al terreno de juego

Buenas noticias en el Betis: Isco ya toca el balón y mira con optimismo su regreso al terreno de juego

Alineación probable del Betis ante el Palma del Río: el regreso de Diego Llorente

Alineación probable del Betis ante el Palma del Río: el regreso de Diego Llorente
Tracking Pixel Contents