Pellegrini: "A Pablo lo he visto muy bien, igual que a Chimy que fue determinante"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, habló al término del encuentro copero contra el Palma del Río en la sala de prensa del Municipal Sergio León, en el que habló de las sensaciones del partido y de nombres propios del mismo además de hablar sobre Andrés Guardado.

Análisis del Palma del Río - Betis

"No sólo es bueno encontrarse con el gol, sino mantener un ritmo de juego alto. Necesitamos a que los 25 estén a su máximo rendimiento y eso hay que demostrarlo sobre el campo".

Rendimiento de Pablo García en el partido

"A Pablo lo he visto muy bien, tiene que seguir dando pasos adelante para mejorar en muchos aspectos pero siempre está trabajando para tratar de mejorar. El tener tanto gol nos viene a nosotros muy bien. Igual que el Chimy Ávila que fue determinante. Está intentando recuperar el espacio y eso es con partidos como los de hoy día".

Regreso de Diego Llorente tras lesión

"No sólo el gol, es más importante que haya podido mantener un ritmo. Son muchos meses y no quisimos arriesgar los últimos minutos porque es un jugador que necesitamos en el plantel".

El guardameta del Betis Adrián San Miguel durante el partido de la primera ronda de Copa del Rey que Palma del Río y Real Betis disputaron este jueves. / José Manuel Vidal / EFE

Adrián San Miguel, titular en el inicio de Copa del Rey

"Adrián comenzó jugando la Copa, según los rendimientos vamos viendo quién va a jugar. Quizás juega uno solo las competiciones. Me alegro por Adrián, es un jugador con peso en el plantel y que sigue exigiéndose como si estuviese empezando".

Aitor Ruibal y su adaptación al lateral zurdo

"Tenemos a Junior unas semanas fuera, Aitor cuando juega puede jugar donde sea. Es aplicado, intenso y siempre es una alternativa para ir viendo cuál es la mejor para cada uno de ellos".

Andrés Guardado y su comienzo como entrenador

Recientemente, Andrés Guardado ha comenzado las prácticas de entrenador en el Betis en el Juvenil A de Dani Fragoso. Para Manuel Pellegrini, no es ninguna sorpresa su salto a los banquillos, algo que también el propio 'Principito' dejó caer en muchas entrevistas a lo largo de su carrera.

"Por todos los años que estuve con él no tenía dudas que iba a ser entrenador. Está empezando en el juvenil y seguirá dando los pasos que crea oportuno", concluyó 'El Ingeniero'.