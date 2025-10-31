Alineación probable del Betis ante el Mallorca: Pellegrini, con el once de gala disponible

El Real Betis Balompié solventó con comodidad la primera eliminatoria de la Copa del Rey en Palma del Río el pasado jueves venciendo por 1-7 a los locales en el municipio cordobés en una noche bonita para los canteranos y en un día que también sirvió para evaluar a los que menos oportunidades están teniendo en este comienzo liguero y para ver más de jugadores como Rodrigo Riquelme o Altimira que comenzaron en el once la campaña y han ido perdiendo protagonismo.

Ahora regresa LaLiga y lo hace nuevamente para los verdiblancos a La Cartuja, siendo locales contra el Real Club Deportivo Mallorca este domingo y también el próximo jueves ante el Olympique Lyonnais. Manuel Pellegrini no es propenso a pensar en algo más que el presente, por lo que el once para medirse a los bermellones no tendría que estar influenciado del que ponga en liza ante los franceses, un duelo europeo también de suma importancia.

Pellegrini, con todos los titulares a su disposición menos Isco

Ni Isco Alarcón ni Junior Firpo estarán este domingo a disposición de Manuel Pellegrini para el choque ante los de Jagoba Arrasate, en el que podrá contar con 24 jugadores y con la única duda de Giovani Lo Celso. Todo ello, si el rosarino está disponible tras el golpe sufrido en el duelo ante el Atlético de Madrid, lo llevará a hacer un solo descarte.

En portería estará Pau López, asentado como titular en LaLiga, y escudado en la derecha por Héctor Bellerín y en la izquierda por Ricardo Rodríguez, único lateral zurdo disponible. "Tenemos a Junior unas semanas fuera, Aitor cuando juega puede jugar donde sea. Es aplicado, intenso y siempre es una alternativa para ir viendo cuál es la mejor para cada uno de ellos", manifestó 'El Ingeniero' dando a entender que puede contar también con el de Sallent en dicha demarcación e incluso para Valentín Gómez no es desconocida.

La pareja de centrales la formarán Marc Bartra y Natan. Diego Llorente regresó en la Copa, pero es pronto para verlo de seguido cada tres días como explicó Manuel Pellegrini: "No sólo el gol, es más importante que Diego haya podido mantener el ritmo. Son muchos meses y no quisimos arriesgar los últimos minutos porque es un jugador que necesitamos en el plantel".

Amrabat, Fornals y ¿Lo Celso?

A falta del último entrenamiento este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, todo hace indicar que Giovani Lo Celso estará disponible, por lo que 'El Ingeniero' tendría que retrasar a Fornals al doble pivote junto a Sofyan Amrabat.

Abde celebra su gol en el Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié de Copa del Rey en el estadio Sergio León. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Si la conjuntivitis de Nelson Deossa le permite estar -no fue citado al duelo copero- podría ser una alternativa a los tres citados, ya que tanto Sergi Altimira como Marc Roca fueron titulares contra el Atlético Palma del Río.

Donde no hay dudas es en la derecha del ataque con Antony como fijo en la posición, en la mediapunta con Lo Celso si está sano y en la izquierda con Abde Ezzalzouli. Tampoco en la delantera, es territorio de Cucho Hernández. Una cosa sí puede cambiar, y es que Chimy Ávila entre en la rotación antes que Cédric Bakambu en los minutos finales del Real Betis Balompié - RCD Mallorca del próximo domingo a las 21:00 en La Cartuja.